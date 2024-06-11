Serenay Sarıkaya'nın Bulaşık Telinden Hallice Kıyafeti ve Birbirinden Garip Pozları Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Serenay Sarıkaya'nın Bulaşık Telinden Hallice Kıyafeti ve Birbirinden Garip Pozları Eleştiri Yağmuruna Tutuldu
Kombinleri herkes tarafından beğenilen, ne giyse yakıştırılan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın pozları ayrı kıyafeti ayrı eleştirildi.
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Yer aldığı yapımları zirveye taşımayı çoğunlukla başaran, adını sadece oyunculuk yetenekleriyle değil farklı dallarda da duyduğumuz, elini attığı her işten başarıyla çıkan Serenay Sarıkaya medyanın gözde isimlerden biri olmayı sürdürüyor.
Ne giyse, hangi tarzı denese beğenilmeden edilemeyen Sarıkaya bu konuda da diğerlerinde olduğu kadar özgüvenli diyebiliriz heralde! Kendisi giydiklerini kendine yakıştırmasıyla meşhur desek yeridir...
Bu sefer farklı...Güzel isim sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarda gümüş dökümlü elbisesi ve kırmızı topuklularıyla resmen dillere düştü! Kendisini her halükarda güzel bulanların yanında beğenmeyen de çok oldu...
Sarıkaya'nın birbirinden tuhaf bu pozları ve kıyafetine paçalı güvercinden, bulaşık teline birçok benzetme yapıldı. Gelin o yaratıcı yorumlara birlikte bakalım👇
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