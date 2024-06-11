Bu Gerginlik Ne? Kendisini Gizlice Çektiklerine İnanan Bayhan'ın Muhabirlerin Üstüne Yürüdüğü İddia Edildi
Bu Gerginlik Ne? Kendisini Gizlice Çektiklerine İnanan Bayhan'ın Muhabirlerin Üstüne Yürüdüğü İddia Edildi
Ekol TV magazin muhabiri İsmail Şen'in haberine göre muhabirler ve Bayhan arasında gerginlik yaşandı. Detaylar 👇
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Yıllar önce sesini tüm Türkiye'ye duyuran ve şarkılara kattığı yorumlarla hafızlarda yer eden Bayhan şu sıralar beklenmedik bir yükseliş içinde bildiğiniz gibi.
Tiryakinim şarkısını yeniden yorumlayan ve tüm platformlarda birinci sıraya yerleşen isim yeniden gündeme geldi, hatta dile takılan Tiryakinim şarkısını birçok ünlü isim Bayhan'ın ardından yeniden seslendirdi.
Ekol TV magazin muhabiri İsmail Şen'in haberine göre, birkaç saat önce kameralara yakalanan Bayhan'ın gerginlik çıkardığı iddia edildi. Muhabir o anları hikayesinde "terbiyesizlik" notuyla paylaştı.
Yanındaki beyefendinin sivil polis olduğu hakkında yalan söylediğini iddia eden muhabirler Bayhan'a soru yöneltince kendisi kaçamak bir cevap vererek "ben öyle bir şey demedim, tehdit söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı. Arabasını park etmekle ilgili sorun yaşayan ismin muhabirlerle tartıştığı söylendi.
Muhabirlerin "üstümüze yürüdünüz biraz önce, kameraları görünce arabaya bindiniz" sözlerine karşılık "gizli çekim olmamalı" diyen isim "sıkıntı yok, hep beraberiz" sözleriyle konuyu kapattı.
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İşte o anlar 👇
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