Yanından Bir Dakika Bile Ayrılmamış: Serenay Sarıkaya'dan Ameliyat Olan Sevgilisi Mert Demir'e Romantik Destek
Yanından Bir Dakika Bile Ayrılmamış: Serenay Sarıkaya'dan Ameliyat Olan Sevgilisi Mert Demir'e Romantik Destek
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre Mert Demir bugün bir ameliyat geçirdi. Serenay Sarıkaya'yla deli dolu bir aşk yaşayan Demir'i biricik sevgilisi elbette yalnız bırakmadı!
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Attığı her adım olay olan Serenay Sarıkaya, önce Aile sonra da Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle kalbimizi fethettikten sonra şimdilerde yaz tatiline çıkmış durumda biliyorsunuz.
Epey uzun bir zamandır da ilk başlarda kabul etmediği ve yorum yapmamayı seçtiği aşkını konuşuyoruz kendisinin.
Şarkılarıyla ani bir çıkış yakalayan, yakışıklılığı ve sempatik tavırlarıyla hayran bırakan Mert Demir'den bahsediyoruz elbette. Bu ikili ateşe düşeli çok oldu ve nihayet bir ay önce de kabullenmişlerdi hatırlarsanız.
Şimdi başka bir gündemimiz var ki o da bu ilişkinin daha ciddi boyutlara taşınabileceğinin sinyalini veriyor.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Mert Demir bugün Fulya'daki özel bir hastanede burun ameliyatı oldu! Biricik sevgilisi Serenay Sarıkaya da deviasyon sorunu giderilen ve estetikle eğriliği düzeltilen Mert Demir'in baş ucundan bir an olsun ayrılmadı...
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