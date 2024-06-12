Cüneyd Efendi Rüzgarına Kapılan Yonca Evcimik'in Platonik Aşkı Mert Yazıcıoğlu'ndan Yanıt Geldi "Eyvallah"
Cüneyd Efendi Rüzgarına Kapılan Yonca Evcimik'in Platonik Aşkı Mert Yazıcıoğlu'ndan Yanıt Geldi "Eyvallah"
Magazninburadanet kameralarına konuşan, Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd Efendi karakteriyle gönüllerde taht kuran Mert Yazıcıoğlu'na aşkını itiraf edenlerden birisi de Yonca Evcimik olmuştu. Yazıcıoğlu'ndan konuyla ilgili cevap geldi!
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Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Cüneyd Efendi rolüyle bambaşka yönlerini izleyiciye gösteren ve herkesi bir kez daha kendine hayran bırakan Mert Yazıcıoğlu günümüzün en karizmatik oyuncularından biri.
Geçtiğimiz senelerde aşk hayatıyla gündeme gelen isim şu sıralar başarılı kariyeriyle ve her rolünde öne çıkan karizmasıyla ilgi çekmeye devam ediyor.
Yazın gelmesiyle dizi sezonuna ara veren isim katıldığı etkinliklerde boy gösterirken verdiği röportajlarda 'Cüneyd efendi jargonuyla' da çok konuşuluyor.
O kadar ki Cüneyd efendi karakterinin cazibesine karşı koyamayan isimlerden birisi de Yonca Evcimik olmuş, "Hayatında biri var mı?" sorusuna platonik aşkının Cüneyd efendi olduğu yanıtını vermişti.
Magazinburadanet kameralarına konuşan Yazıcıoğlu, Evcimik'in kendisine olan aşkı sorulunca "Eyvallah ben de onu çok seviyorum canım, benim oynadığım karaktere böyle bir sevgi duyması çok güzel. Mutluyum ben tabii ki insanların oynadığım şeyi beğenmesinden. Herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
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Magazin muhabirlerinin yönelttiği aşk hayatı sorularına "sorma, yok çünkü" diyen Yazıcıoğlu, muhabirin "Neden yok?" sorusuna "Ne biliyim ben abi" cevabıyla yüzlerde tebessüm oluşturdu.
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