Sabahların Sultanı Seda Sayan'ın 'Doğallığını' Gösterirken Arkadaki Çalışana Gösterdiği Tavır Fena Eleştirildi
Sabahların Sultanı Seda Sayan'ın 'Doğallığını' Gösterirken Arkadaki Çalışana Gösterdiği Tavır Fena Eleştirildi
Yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olmayı sürdüren Seda Sayan yıllardır koruduğu genç görünümü ve estetik işlemleriyle adından bahsettiriyor. Paylaştığı makyajsız görünümüyle ilgi çeken Sayan videoda arkadaki çalışana gösterdiği tavrıyla topa tutuldu.
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Televizyon dünyasının en gözde sunucularından biri olan, geçirdiği operasyonlarla yaşını resmen sabitleyen sabahların sultanı Seda Sayan magazinin mihenk taşlarından biri desek yeridir.
Eşi Çağlar Ökten'le romantik paylaşımlarını takipçilerinden esirgemeyen isim sosyal medya gönderileriyle sık konuşulan isimlerden biri.
Sabahın Sultanı Seda Sayan isimli sabah programının sunuculuğunu yapan isim her defasında bir yenisini eklediği estetik operasyonlarıyla kimileri tarafından eleştirilirken, kimileri tarafından da beğenilmeye devam ediyor.
2.sayfaoffical'ın paylaştığı videoda Sayan'ın makyajsız hali dikkat çekti... Sosyal medya kullanıcıları tarafından estetikleri yüzünden doğal bulunmayan isme eleştiri yağdı.
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Video sırasında arkada gözüken çalışana "bu garsonda geldi dikildi, tepemde iş yapması" diyerek gözlerini deviren Sayan resmen topa tutuldu.
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