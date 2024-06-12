Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Sabahların Sultanı Seda Sayan'ın 'Doğallığını' Gösterirken Arkadaki Çalışana Gösterdiği Tavır Fena Eleştirildi

Sabahların Sultanı Seda Sayan'ın 'Doğallığını' Gösterirken Arkadaki Çalışana Gösterdiği Tavır Fena Eleştirildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 09:58

Yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olmayı sürdüren Seda Sayan yıllardır koruduğu genç görünümü ve estetik işlemleriyle adından bahsettiriyor. Paylaştığı makyajsız görünümüyle ilgi çeken Sayan videoda arkadaki çalışana gösterdiği tavrıyla topa tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Televizyon dünyasının en gözde sunucularından biri olan, geçirdiği operasyonlarla yaşını resmen sabitleyen sabahların sultanı Seda Sayan magazinin mihenk taşlarından biri desek yeridir.

Televizyon dünyasının en gözde sunucularından biri olan, geçirdiği operasyonlarla yaşını resmen sabitleyen sabahların sultanı Seda Sayan magazinin mihenk taşlarından biri desek yeridir.

Eşi Çağlar Ökten'le romantik paylaşımlarını takipçilerinden esirgemeyen isim sosyal medya gönderileriyle sık konuşulan isimlerden biri.

Eşi Çağlar Ökten'le romantik paylaşımlarını takipçilerinden esirgemeyen isim sosyal medya gönderileriyle sık konuşulan isimlerden biri.

Sabahın Sultanı Seda Sayan isimli sabah programının sunuculuğunu yapan isim her defasında bir yenisini eklediği estetik operasyonlarıyla kimileri tarafından eleştirilirken, kimileri tarafından da beğenilmeye devam ediyor.

Sabahın Sultanı Seda Sayan isimli sabah programının sunuculuğunu yapan isim her defasında bir yenisini eklediği estetik operasyonlarıyla kimileri tarafından eleştirilirken, kimileri tarafından da beğenilmeye devam ediyor.

2.sayfaoffical'ın paylaştığı videoda Sayan'ın makyajsız hali dikkat çekti... Sosyal medya kullanıcıları tarafından estetikleri yüzünden doğal bulunmayan isme eleştiri yağdı.

2.sayfaoffical'ın paylaştığı videoda Sayan'ın makyajsız hali dikkat çekti... Sosyal medya kullanıcıları tarafından estetikleri yüzünden doğal bulunmayan isme eleştiri yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

Video sırasında arkada gözüken çalışana "bu garsonda geldi dikildi, tepemde iş yapması" diyerek gözlerini deviren Sayan resmen topa tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
6
2
2
2
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın