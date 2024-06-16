Yılın İlk 6 Ayını Dudak Uçuklatan Bir Kazançla Kapatan Hande Erçel Fakirliğinizi Yüzünüze Vuracak!

Oyunculuğu ve aşk hayatıyla gündemimizden düşmek bilmeyen Hande Erçel bu sefer de züğürdün çenesini yoran cinsten kazancıyla öne çıktı. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; yılın ilk 6 ayını rekor bir kazançla kapatan Erçel milyonların sahibi oldu!