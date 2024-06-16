Yılın İlk 6 Ayını Dudak Uçuklatan Bir Kazançla Kapatan Hande Erçel Fakirliğinizi Yüzünüze Vuracak!
Yılın İlk 6 Ayını Dudak Uçuklatan Bir Kazançla Kapatan Hande Erçel Fakirliğinizi Yüzünüze Vuracak!
Oyunculuğu ve aşk hayatıyla gündemimizden düşmek bilmeyen Hande Erçel bu sefer de züğürdün çenesini yoran cinsten kazancıyla öne çıktı. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; yılın ilk 6 ayını rekor bir kazançla kapatan Erçel milyonların sahibi oldu!
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Yeterli bulunmayan oyunculuğu yüzünden sürekli eleştirilen hedefi olan Hande Erçel, yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkıyla da gündemden bir an olsun düşmüyor desek yeridir.
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Attığı her adım ayrı bir olay olan ünlü oyuncu, son dönemde ülke ülke gezerek katıldığı ünlü markaların etkinliklerinde giydikleriyle de manşetlerimize yerleşmiş durumda.
Geçtiğimiz gün Milano'da Pomellato gecesine katılan Erçel'in derin bacak yırtmacıyla bir türlü barışamadığı anlar da dile düşmüştü.
Şu sıralar ekranlardan ziyade reklam projeleriyle öne çıkan Hande Erçel'in kazancı ise merak konusu oluyordu elbette.
10 Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; yılın ilk 6 ayındaki kazancıyla sayısız dizi oyuncusunu sollayan Erçel en çok kazanan isimlerden biri oldu.
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Hande Erçel bu yıl reklam yüzü olduğu mayo markasından 10 milyon, deodorant markasından 7 milyon TL ve ünlü mücevher markasından da 20 milyon TL kazanmış.
Yılın başından bu yana katıldığı sayısız uluslararası çaptaki fuar, organizasyon ve festivallerden de 100 ile 150 bin dolar aldığı konuşuluyor.
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