Maşallah Demeden Geçmeyelim: Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'nin Yüzünü İlk Defa Gösterdiği Paylaşımla Mest Etti

Yakışıklılığı dışında oyunculuğuyla da izleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran, girdiği her karakterle bambaşka birinde dönüşen Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le ilişkileri ve sevimli oğlu Kurt Efe'yle fotoğraflarıyla her seferinde gözlerimiziden kalpler çıkartıyor. Kurt Efe'nin yüzünü sır gibi saklayan Tatlıtuğ, oğlunun ilk defa paylaştığı yüzüyle beğeni yağmuruna tutuldu...