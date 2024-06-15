Maşallah Demeden Geçmeyelim: Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'nin Yüzünü İlk Defa Gösterdiği Paylaşımla Mest Etti
Maşallah Demeden Geçmeyelim: Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurt Efe'nin Yüzünü İlk Defa Gösterdiği Paylaşımla Mest Etti
Yakışıklılığı dışında oyunculuğuyla da izleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran, girdiği her karakterle bambaşka birinde dönüşen Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer'le ilişkileri ve sevimli oğlu Kurt Efe'yle fotoğraflarıyla her seferinde gözlerimiziden kalpler çıkartıyor. Kurt Efe'nin yüzünü sır gibi saklayan Tatlıtuğ, oğlunun ilk defa paylaştığı yüzüyle beğeni yağmuruna tutuldu...
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2016 yılında Paris'te evlenen ve mutlu evliliklerini 2022 senesinde kucakların aldıkları oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandıran Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ günümüzün en göde çiftlerinden biri.
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Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı ve Kurt Efe'yi de magazin malzemesi haline getirmeyi tercih etmeyen çiftimiz oğullarının yüzünü sosyal medya hesaplarından paylaşmıyor, haliyle bu da büyük bir merak konusu oluyordu!
Küçüklüğünden beri ya arkası dönük ya yüzünde emojilerle paylaşılan sarı saçlarıyla şimdiden ün salan Kurt Efe'yi ilk kez babası paylaştı!
Oğlu Kurt Efe'nin yüzünü sosyal medya hesabından ilk defa paylaşan Tatlıtuğ fotoğrafın altına "Papalina🧿" notunu düştü.
Sevimli oğlunun yüzünü ilk defa görenlerden "genleri kimden aldığı belli" gibi yorumlar gecikemdi... Gelin o yorumlara birlikte bakalım 👇
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