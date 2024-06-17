Tahliye Edildiği Günden Beri Tepki Toplayan Nihal Candan "Vicdan" Diyerek Eleştirilere Cevap Verdi!
Tahliye Edildiği Günden Beri Tepki Toplayan Nihal Candan "Vicdan" Diyerek Eleştirilere Cevap Verdi!
Tahliye edildikten sonra tepkilerin odağı olan Nihal Candan geçtiğimiz günlerde verdiği partiyle sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Eleştirilerin artmasıyla beraber ilk kez açıklama yapan Candan'ın açıklama geldi!
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İşte Benim Stilim adlı moda programıyla hayatımıza giren Nihal ve Bahar Candan kardeşler 6 Aralık 2023 tarihinde dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen suç örgütüyle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklanmıştı.
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Programdan sonra fenomen hale gelen kardeşlerin sosyal medyada anbean paylaştıkları şatafatlı hayatları da gözardı edilecek gibi değildi...
Aylardır cezaevinde tutuklu bulunan kardeşlerden Nihal Candan 26 Mart 2024 tarihinde cezaevinden tahliye edilmiş ve yargılanmasına tutuksuz şekilde devam edilmeye başlanmıştı.
Tahliye edildiği günden beri kamuoyunun eleştirilerinin hedefi olan Nihal Candan'ın geçtiğimiz günlerde doğum günü partisi fotoğrafını paylaşıp "suçlu değil" notunu düşmüştü.
Bu paylaşımın gündem yaratmasından sonra bir gelişme yaşandı. İlk olarak anoreksiya hastalığına yakalanıp 37 kiloya düştüğü için tahliye edildiği iddia edilen Candan hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı ve fenomenin örgüt içerisindeki konumu ve katıldığı eylem sayısı gibi nedenler yüzünden serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
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Parti pozlarından sonra camii pozlarıyla ortalığı yeniden hareketlendiren Nihal Candan kendine gelen eleştirilere de ilk kez cevap verdi.
"Vicdan" diyen Nihal Candan "normalleşmeye çalışıyorum" diyip herkesten sürecine saygı duymasını istedi.
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