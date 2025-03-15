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Ekrem İmamoğlu’na Diploması İptal Edilirse Nasıl Bir Yol Haritası İzleyeceği Soruldu

Ekrem İmamoğlu’na Diploması İptal Edilirse Nasıl Bir Yol Haritası İzleyeceği Soruldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.03.2025 - 13:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte soruşturma süreci başlamıştı. Soruşturmada verilecek karar merakla beklenirken bir gazeteci Ekrem İmamoğlu’na, “Diplomanız iptal edilirse bir yol haritanız var mı?” sorusunu yöneltti. İmamoğlu ise yanıtıyla dikkat çekti.

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İşte o anlar 👇

Diploma meselesi sebebiyle İmamoğlu’na resmi belgede sahtecilik suçuyla soruşturma başlatılmıştı.

Diploma meselesi sebebiyle İmamoğlu’na resmi belgede sahtecilik suçuyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma başladığı günden bu yana gelişmeler takip edilse de asıl olarak sonucun ne olacağını belirleyecek açıklama için gün sayılıyor.

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Açıklamanın ne zaman olacağına dair detayları buradan öğrenebilirsiniz. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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