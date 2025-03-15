Ekrem İmamoğlu’na Diploması İptal Edilirse Nasıl Bir Yol Haritası İzleyeceği Soruldu
Ekrem İmamoğlu’na Diploması İptal Edilirse Nasıl Bir Yol Haritası İzleyeceği Soruldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddiaların ortaya atılmasıyla birlikte soruşturma süreci başlamıştı. Soruşturmada verilecek karar merakla beklenirken bir gazeteci Ekrem İmamoğlu’na, “Diplomanız iptal edilirse bir yol haritanız var mı?” sorusunu yöneltti. İmamoğlu ise yanıtıyla dikkat çekti.
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Diploma meselesi sebebiyle İmamoğlu’na resmi belgede sahtecilik suçuyla soruşturma başlatılmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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