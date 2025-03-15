Kızının Oyuncağını Arayan Özge Özpirinçci'den Hasta İrem Derici'ye 15 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Kızının Oyuncağını Arayan Özge Özpirinçci'den Hasta İrem Derici'ye 15 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Ysemin Şefkatli
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Özge Öpririnçci
Pelin Akil
Farah Zeynep Abdullah
İrem Derici
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Nazlı Sabancı
Cemre Baysel
Hande Yener
Kerem Bürsin
Arzu Sabancı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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