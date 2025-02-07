Seni İçten İçe Kahreden Ne?
Seni İçten İçe Kahreden Ne?
Herkesin içinde zaman zaman kendini hissettiren, derinlerde bir yerde bizi kemiren, belki de itiraf etmekte zorlandığımız bazı duygular vardır. Günlük hayatın temposu içinde bazen bu duyguları göz ardı eder, üzerini örtmeye çalışırız. Ancak ne kadar saklamaya çalışsak da, içten içe bizi üzen, yıpratan ve belki de huzursuz eden bir şeylerin varlığı hep oradadır. Peki, senin içinde bu huzursuzluğu tetikleyen, seni kahreden şey ne olabilir?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini en sık hangi ruh hali içinde buluyorsun?
4. Bir hata yaptığında nasıl hissediyorsun?
5. İnsanlara kolayca güvenir misin?
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6. Gece yatağa yattığında en çok ne düşünürsün?
7. Yeni insanlarla tanışmaya açık mısın?
8. Bir işi ertelediğinde neler hissedersin?
9. Başkalarının düşünceleri senin için önemli mi?
10. Geçmişte seni en çok ne zorladı?
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Seni içten içe kahreden şey yalnızlık!
Seni içte içe kahreden şey öfke!
Seni içten içe kahreden şey belirsizlik ve gelecek kaygısı!
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