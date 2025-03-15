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ATV'nin Final Yapan Dizisinden Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

ATV'nin Final Yapan Dizisinden Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Okan Bayülgen Atv Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
16.03.2025 - 00:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

15 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler and the City hakkında konuştu.

Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler and the City hakkında konuştu.

Sude Belkıs, Hasçelikler and the City'nin yukarıda bahsettiğimiz gibi bir düğün vlogu olarak başladığını fakat seyircinin düğünden ziyade karakterlerle ilgilendiğini belirtti.

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Bir TikTok kullanıcısı, Survivor'ın vazgeçilmezi olan ada konseyinin nerede çekildiğini yayınladı.

Bir TikTok kullanıcısı, Survivor'ın vazgeçilmezi olan ada konseyinin nerede çekildiğini yayınladı.

urvivor'ın en çetrefilli kavgalarının yaşandığı ve hatta Acun Ilıcalı'nın bile çileden çıktığı ada konseyleri adada kurulan bir stüdyoda çekiliyormuş.

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Sezon sonuna doğru ilk final kararlarından biri de atv'den geldi. atv, sevilen dizisi için final kararı aldığını duyurdu.

Sezon sonuna doğru ilk final kararlarından biri de atv'den geldi. atv, sevilen dizisi için final kararı aldığını duyurdu.

Birsen Altuntaş, cuma akşamı yayınlanan Zembilli'nin final yapacağını açıkladı. Sevilen dizi, televizyon için en zorlu günlerden biri olan cuma akşamları reyting mücadelesine fazla dayanamadı.

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Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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Güzeller güzeli şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın ilk sunuculuk deneyimi Hülya Avşar Show'du.

Güzeller güzeli şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın ilk sunuculuk deneyimi Hülya Avşar Show'du.

Programda 90'lı yıllarda yayınlanarak hafızalarımıza kazınan bir televizyon efsanesi yaşanmıştı. Avşar, 'Doğuruyorum' diyerek herkesi şakalamıştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Nursema ile Firaz kaçarak evlendi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Nursema ile Firaz kaçarak evlendi.

Firaz'ın sevdiği kadını sahiplenişi ve yaptığı duygu yüklü konuşma sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılardan yorum yağdı.

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Neler Oluyor Hayatta programında spiritüel meseleler konuşulurken elektrik kesintisi yaşanması sosyal medyada gündem olmuştu.

Neler Oluyor Hayatta programında spiritüel meseleler konuşulurken elektrik kesintisi yaşanması sosyal medyada gündem olmuştu.

Olayın ardından yayında kendisini cadı olarak tanımlayan Elver, TikTok hesabından bir açıklama yaptı.

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Vefat eden oyuncu Şinasi Yurtsever, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a ünlü bir markanın ambalajı içinde 'kete' hediye etmiş.

Vefat eden oyuncu Şinasi Yurtsever, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a ünlü bir markanın ambalajı içinde 'kete' hediye etmiş.

Yurtsever, annesinin el açması Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Güney Kafkasya'da da tüketilen bir şekerli ekmek çeşidi olan 'kete' getirmiş. Beyaz'ın anlatımıyla o anlar herkesi güldürmeyi başarmış.

Erken yaptığı paylaşımla, Kızılcık Şerbeti setinde bilmediğimiz bazı şeylerin döndüğünü ima etti.

Erken yaptığı paylaşımla, Kızılcık Şerbeti setinde bilmediğimiz bazı şeylerin döndüğünü ima etti.

tv8'de Nur Tuğba Namlı ile sunduğu Gel Konuşalım programına devam eden Ece Erken, Instagram üzerinden Kızılcık Şerbeti'ne laf dokundurdu. 'Diziyi çok seviyorum o ayrı ama öğrendiklerimden sonra artık soğudum.' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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