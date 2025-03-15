ATV'nin Final Yapan Dizisinden Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
ATV'nin Final Yapan Dizisinden Şinasi Yurtsever'in Beyaz Show'daki Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
15 Mart Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan Sude Belkıs ve arkadaşları, Hasçelikler and the City hakkında konuştu.
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Bir TikTok kullanıcısı, Survivor'ın vazgeçilmezi olan ada konseyinin nerede çekildiğini yayınladı.
Sezon sonuna doğru ilk final kararlarından biri de atv'den geldi. atv, sevilen dizisi için final kararı aldığını duyurdu.
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Güzeller güzeli şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın ilk sunuculuk deneyimi Hülya Avşar Show'du.
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Nursema ile Firaz kaçarak evlendi.
Neler Oluyor Hayatta programında spiritüel meseleler konuşulurken elektrik kesintisi yaşanması sosyal medyada gündem olmuştu.
Vefat eden oyuncu Şinasi Yurtsever, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına da katılmış. Beyaz'a ünlü bir markanın ambalajı içinde 'kete' hediye etmiş.
Erken yaptığı paylaşımla, Kızılcık Şerbeti setinde bilmediğimiz bazı şeylerin döndüğünü ima etti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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