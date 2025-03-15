Kızılcık Şerbeti'nde Kızını Yere İten Apo'ya Karşı Nursema'ya Sahip Çıkan Firaz İzleyiciyi Fena Gaza Getirdi!

Son bölümde ailesi tarafından zorla evlendirilmeye kalkışılan Nursema'nın kafa karışıklığını izlemiştik. Nursema, aslında başta İmam İlhami'yi seviyordu. Ancak İlhami, Nursema'yı reddetmişti. Daha sonra Apo Bey ve Pembe Hanım, İlhami ile Nursema'nın arasında bir şeyler olduğunu hissedince kızı zorla evlendirmeye kalkıştılar. İlhami de Nursema zor durumda kalmasın diye bu evliliği kabul etti.

Ancak Nursema, İlhami'nin kendisiyle zorla evlendiğinin farkındaydı. Ona ne kadar yakın davransa da hamleleri geri tepti. İlhami'nin hep bir işi vardı, Nursema'ya ayıracak vakti bulamadığı gibi bu evliliği de bir sorumluluk olarak kabul etmişti. Oysa Nursema sevilmek istiyordu.

İlhami'den beklediği ilgiyi göremeyince Nursema geri çekildi. Tam da o sırada Firaz, Nursema'ya aşık olduğu için acı çekiyordu. Ancak İlhami, Firaz'ı Nursema'dan uzaklaştırınca Nursema'nın aklı kaydı. İlhami ile nişanında, herkesin ortasında İlhami'ye 'Firaz' deyince ortalık karışmıştı.