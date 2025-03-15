Kızılcık Şerbeti'nde Kızını Yere İten Apo'ya Karşı Nursema'ya Sahip Çıkan Firaz İzleyiciyi Fena Gaza Getirdi!
Kızılcık Şerbeti'nde Kızını Yere İten Apo'ya Karşı Nursema'ya Sahip Çıkan Firaz İzleyiciyi Fena Gaza Getirdi!
Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yine olaylar silsilesi yaşandı. Kaosun eksik olmadığı Ünallar malikanesinde Apo, Nursema'yı itti. Kızını zorla evlendirmeye kalkan Apo Bey'e karşı duran kişi ise kaçarak evlendiği Firaz'dı. Ailesinin acımasızlığına karşı sevdiği kadını sahiplenen Firaz'ın Nursema'yı yerden kaldırıp yaptığı konuşma bölüme damgasını vurdu. Sosyal medyada o sahneye yorum üstüne yorum geldi.
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Son bölümü ile Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Nursema ile Firaz kaçarak evlendi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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