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Kızılcık Şerbeti'nde Kızını Yere İten Apo'ya Karşı Nursema'ya Sahip Çıkan Firaz İzleyiciyi Fena Gaza Getirdi!

Kızılcık Şerbeti'nde Kızını Yere İten Apo'ya Karşı Nursema'ya Sahip Çıkan Firaz İzleyiciyi Fena Gaza Getirdi!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
15.03.2025 - 13:49

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yine olaylar silsilesi yaşandı. Kaosun eksik olmadığı Ünallar malikanesinde Apo, Nursema'yı itti. Kızını zorla evlendirmeye kalkan Apo Bey'e karşı duran kişi ise kaçarak evlendiği Firaz'dı. Ailesinin acımasızlığına karşı sevdiği kadını sahiplenen Firaz'ın Nursema'yı yerden kaldırıp yaptığı konuşma bölüme damgasını vurdu. Sosyal medyada o sahneye yorum üstüne yorum geldi.

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Son bölümü ile Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Son bölümü ile Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Son bölümde ailesi tarafından zorla evlendirilmeye kalkışılan Nursema'nın kafa karışıklığını izlemiştik. Nursema, aslında başta İmam İlhami'yi seviyordu. Ancak İlhami, Nursema'yı reddetmişti. Daha sonra Apo Bey ve Pembe Hanım, İlhami ile Nursema'nın arasında bir şeyler olduğunu hissedince kızı zorla evlendirmeye kalkıştılar. İlhami de Nursema zor durumda kalmasın diye bu evliliği kabul etti.

Ancak Nursema, İlhami'nin kendisiyle zorla evlendiğinin farkındaydı. Ona ne kadar yakın davransa da hamleleri geri tepti. İlhami'nin hep bir işi vardı, Nursema'ya ayıracak vakti bulamadığı gibi bu evliliği de bir sorumluluk olarak kabul etmişti. Oysa Nursema sevilmek istiyordu. 

İlhami'den beklediği ilgiyi göremeyince Nursema geri çekildi. Tam da o sırada Firaz, Nursema'ya aşık olduğu için acı çekiyordu. Ancak İlhami, Firaz'ı Nursema'dan uzaklaştırınca Nursema'nın aklı kaydı. İlhami ile nişanında, herkesin ortasında İlhami'ye 'Firaz' deyince ortalık karışmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Nursema ile Firaz kaçarak evlendi.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Nursema ile Firaz kaçarak evlendi.

İlhami, Firaz'la Nursema'nın görüştüğünü anlayınca intikam duygusu ile Nursema'yla evlenmek için ısrarcı davrandı. Neyse ki korktuğumuz gibi olmadı. Nursema, imam nikahı kıyılacağı gün Firaz'la birlikte evden kaçtı. Ertesi imam nikahı kıyan Nursema ve Firaz, ailelerini ezip geçtikleri için eve geri dönüp özür dilemek istediler. 

Ancak Apo Bey çok sinirliydi, 'Benim senin gibi bir kızım yok.' diyerek Nursema tam da elini öpeceği sırada kızı itip yere düşürdü. Firaz hiç beklemediği bu tepkinin ardından Nursema'yı yerden kaldırıp 'Bir daha kimse gözünden bir damla yaş bile dökemesin.' dedi.

Firaz'ın sevdiği kadını sahiplenişi ve yaptığı duygu yüklü konuşma sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılardan yorum yağdı.

İşte o sahne ve kullanıcılardan gelen yorumlar👇🏻

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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