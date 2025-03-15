Meğer Stüdyoymuş! Survivor'daki Ada Konseyinin Kamera Arkası

2005 yılından beri her sene düzenli olarak ekrana gelen Survivor, bu sene 18. sezonuyla ekranlara geliyor. Her sezon bambaşka bir formatla yayınlanan Survivor'ın daha uzun yıllar ekranlarda olacağı bir gerçek. Haliyle seyirciler uzun yıllardır yayınlanan bu yarışmanın nasıl bir ortamda çekildiğini, yarışmacıların nerede kaldığını yani özetle kamera arkasını merak ediyor.