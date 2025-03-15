Meğer Stüdyoymuş! Survivor'daki Ada Konseyinin Kamera Arkası
Meğer Stüdyoymuş! Survivor'daki Ada Konseyinin Kamera Arkası
Televizyonun vazgeçilmez programlarından Survivor'ın kamera arkasını sık sık merak ediyoruz. Yarışmacıların ada hayatı, ada konseyinin nasıl bir ortamda çekildiği, yarışma alanlarının kamera arkasını görmek her seyircinin isteğidir. Bir TikTok kullanıcısı, Survivor'ın vazgeçilmezi ada konseyinin nerede çekildiğini gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor, Türk televizyonlarının vazgeçilmezi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir TikTok kullanıcısı, Survivor'ın vazgeçilmezi olan ada konseyinin nerede çekildiğini yayınladı.
İşte Survivor ada konseyinin çekim mekanı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın