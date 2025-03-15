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Meğer Stüdyoymuş! Survivor'daki Ada Konseyinin Kamera Arkası

Meğer Stüdyoymuş! Survivor'daki Ada Konseyinin Kamera Arkası

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.03.2025 - 22:08

Televizyonun vazgeçilmez programlarından Survivor'ın kamera arkasını sık sık merak ediyoruz. Yarışmacıların ada hayatı, ada konseyinin nasıl bir ortamda çekildiği, yarışma alanlarının kamera arkasını görmek her seyircinin isteğidir. Bir TikTok kullanıcısı, Survivor'ın vazgeçilmezi ada konseyinin nerede çekildiğini gösterdi.

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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor, Türk televizyonlarının vazgeçilmezi.

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor, Türk televizyonlarının vazgeçilmezi.

2005 yılından beri her sene düzenli olarak ekrana gelen Survivor, bu sene 18. sezonuyla ekranlara geliyor. Her sezon bambaşka bir formatla yayınlanan Survivor'ın daha uzun yıllar ekranlarda olacağı bir gerçek. Haliyle seyirciler uzun yıllardır yayınlanan bu yarışmanın nasıl bir ortamda çekildiğini, yarışmacıların nerede kaldığını yani özetle kamera arkasını merak ediyor.

Bir TikTok kullanıcısı, Survivor'ın vazgeçilmezi olan ada konseyinin nerede çekildiğini yayınladı.

Bir TikTok kullanıcısı, Survivor'ın vazgeçilmezi olan ada konseyinin nerede çekildiğini yayınladı.

Survivor'ın en çetrefilli kavgalarının yaşandığı ve hatta Acun Ilıcalı'nın bile çileden çıktığı ada konseyleri meğer stüdyoda çekiliyormuş. Stüdyoda kurulan dekorda yapılan konseyin kamera arkası görüntüleri yıllardır merak edilen bu konuda seyirciye rahat bir nefes aldırdı.

İşte Survivor ada konseyinin çekim mekanı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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