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15 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

15 Mart'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.03.2025 - 00:46

Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Ahmet Kural'ın Duygusal Anları

Ahmet Kural'ın Duygusal Anları

Ahmet Kural,  Şinasi Yurtsever'in vefatının ardından gerçekleşen törene katıldı. Yurtsever hakkında konuşmakta zorlanan oyuncu tabutunu öperek veda etti.

Wanda Nara Ortalığı Birbirine Kattı!

Wanda Nara Ortalığı Birbirine Kattı!

Boşanma aşamasındaki kocası Icardi'nin kızını görmek istemesi üzerine Wanda Nara dairesinde çığlıklar atmaya başladı. Olaya polis müdahale etti.

Melisa Sabancı ve Kerem Bürsin Aşkı Bitti

Melisa Sabancı ve Kerem Bürsin Aşkı Bitti

Geçtiğimiz sene Mayıs ayından beri birlikte olan Melisa Tapan Sabancı ve Kerem Bürsin'in ayrıldığı iddia edildi. Nedenin ise aileye uyum sağlayamadığı olduğu ortaya çıktı.

Seren Serengil'in Tanyeli Paylaşımı Tepki Çekti

Seren Serengil'in Tanyeli Paylaşımı Tepki Çekti

Tanyeli'nin durumunun ağırlaşmasının ardından birçok ünlü isim eski oryantale destek paylaşımı yapmış ve dua istemişti. Seren Serengil'in afiş paylaşımı ve altına düştüğü not eleştirilerin hedefi oldu.

Şinasi Yurtsever'in Annesinin Acı Vedası

Şinasi Yurtsever'in Annesinin Acı Vedası

Şinasi Yurtsever'in annesi oluşunun vefatını sosyal medya paylaşımlarından öğrenmişti. Ayakta durmakta zorlanan acılı anneye teselli Yurtsever'in oyuncu dostlarından geldi.

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Oyuncu Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğrulandı

Oyuncu Şinasi Yurtsever Son Yolculuğuna Uğrulandı

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yılvuukğuna uğurlandı. Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan, Binnur Kaya Engin Altan Düzyatan gibi isimler dostlarını yalnız bırakmadı.

18 Yıllık Acılı Eşe Destek

18 Yıllık Acılı Eşe Destek

Binnur Kaya Şinasi Yurtsever'in cenazesinde 18 yıllık eşi Ferihan Kaya'ya destek verdi. Acılı eşi teselli eden Binnur Kaya, Şinasi Yurtsever'le Yabancı Damat dizisinde birlikte rol almıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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