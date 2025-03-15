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Sabancılar Onaylamadı mı? Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Sabancı'nın Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı

Sabancılar Onaylamadı mı? Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Sabancı'nın Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 10:02

Aşk hayatıyla bir an olsun gündemimizden düşmeyen Kerem Bürsin'in adından zaman zaman da yer aldığı projelerle bahsediyoruz. Rol arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncuyu geçmişte sürpriz isimlerle görsek de kendisi hiçbir ilişkisinde dikiş tutturamamıştı.

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Melisa Tapan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan, mutluluğu da gözünden okunan isim son zamanlarda birlikteliğiyle gündeme geliyordu. Akşam'ın haberine göre, Melisa Sabancı ve Kerem Bürsin'in aşkı kısa sürdü! İkilinin neden ayrıldığı da ortaya çıktı! Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: Akşam

Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/sabanc...
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Magazin manşetlerinde daha önce Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle yaşadığı birlikteliklerle duyduğumuz Kerem Bürsin'in aşk hayatı ilgi çeken cinsten.

Magazin manşetlerinde daha önce Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle yaşadığı birlikteliklerle duyduğumuz Kerem Bürsin'in aşk hayatı ilgi çeken cinsten.

Yer aldığı projelerle, partnerlikleri ve rol arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle adından bahsettiren Kerem Bürsin'i son olarak Melis Sezen'le birlikte sinemalarda izlemiştik.

Şımarık filmiyle beyazperde de gördüğümüz ismin Melis Sezen'le uyumu da dikkat çekmişti. Fakat kendisi asıl bombayı geçtiğimiz sene Mayıs ayında patlatmıştı.

Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la yaşadığı aşkla gündeme düşen Kerem Bürsin kısa sürede ilişkisiyle anılmaya başlanmıştı.

Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la yaşadığı aşkla gündeme düşen Kerem Bürsin kısa sürede ilişkisiyle anılmaya başlanmıştı.

Nedeni ise açık... Yakın dostu Yasemin Özilhan bile bu ilişkiye yakından şahitlik etmiş ve birçok konuya vakıftı...

O dönem aşkını saklayan, aylar sonra da birinci ağızdan açıklama kararı alan Bürsin'in 'Kalbim çok dolu çok mutluyum' diyerek aşk itirafında bulunması duyanlarda ufak çaplı bir şok etkisi yaratmıştı.

Kısa bir süre sonra ilişkilerinde neredeyse 1 yılı dolduracak çiftimizin işleri ilerlettiği ve Bürsin'in Sabancı kayınvalidesi ile tanıştığı bile söylenmişti.

Akşam'ın haberine göre, ikilinin kısa süreli birlikteliği bitti ve Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine girmesi şimdilik ertelendi.

Akşam'ın haberine göre, ikilinin kısa süreli birlikteliği bitti ve Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine girmesi şimdilik ertelendi.

Çoluk çocuğa karışmak için geç kalmış olabildeceğini söyleyen oyuncunun geçen hafta Teksas'ta yaşayan ailesinin yanına gittiği ve yeni projeler öncesi ailesiyle 1 ay vakit geçirmeyi planladığı söylenmişti. Ardından Melisa Sabancı'nın bu kararına sitem ettiği öğrenilmişti.

Akşam'ın haberine göre, ikilinin aşkı yarım kaldı! İlişkiyi bitiren ismin ise Melisa Tapan olduğu ortaya çıktı. Ayrılık nedeninin ise Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine uyum sağlayamaması olarak iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Osman Elmallı

🤢🤢🤮🤮

Osman Elmallı

😛😜😝😃😅😂😆😄😁😋🤤😜😛😝

maestro__

osman belki sıkılır vazgeçersin şu saçma imojilerinden diyorum ama hiç sıkılma belirtiside yok sende