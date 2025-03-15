Sabancılar Onaylamadı mı? Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Sabancı'nın Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı
Sabancılar Onaylamadı mı? Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Sabancı'nın Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.aksam.com.tr/venus/sabanc...
Aşk hayatıyla bir an olsun gündemimizden düşmeyen Kerem Bürsin'in adından zaman zaman da yer aldığı projelerle bahsediyoruz. Rol arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncuyu geçmişte sürpriz isimlerle görsek de kendisi hiçbir ilişkisinde dikiş tutturamamıştı.
Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Melisa Tapan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan, mutluluğu da gözünden okunan isim son zamanlarda birlikteliğiyle gündeme geliyordu. Akşam'ın haberine göre, Melisa Sabancı ve Kerem Bürsin'in aşkı kısa sürdü! İkilinin neden ayrıldığı da ortaya çıktı! Gelin detaylara birlikte bakalım...
Kaynak: Akşam
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Magazin manşetlerinde daha önce Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle yaşadığı birlikteliklerle duyduğumuz Kerem Bürsin'in aşk hayatı ilgi çeken cinsten.
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Sakıp Sabancı'nın torunlarından Melisa Tapan'la yaşadığı aşkla gündeme düşen Kerem Bürsin kısa sürede ilişkisiyle anılmaya başlanmıştı.
Akşam'ın haberine göre, ikilinin kısa süreli birlikteliği bitti ve Kerem Bürsin'in Sabancı ailesine girmesi şimdilik ertelendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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osman belki sıkılır vazgeçersin şu saçma imojilerinden diyorum ama hiç sıkılma belirtiside yok sende