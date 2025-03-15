Sabancılar Onaylamadı mı? Kerem Bürsin ve Melisa Tapan Sabancı'nın Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı

Aşk hayatıyla bir an olsun gündemimizden düşmeyen Kerem Bürsin'in adından zaman zaman da yer aldığı projelerle bahsediyoruz. Rol arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncuyu geçmişte sürpriz isimlerle görsek de kendisi hiçbir ilişkisinde dikiş tutturamamıştı.

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında Melisa Tapan Sabancı ile aşk yaşamaya başlayan, mutluluğu da gözünden okunan isim son zamanlarda birlikteliğiyle gündeme geliyordu. Akşam'ın haberine göre, Melisa Sabancı ve Kerem Bürsin'in aşkı kısa sürdü! İkilinin neden ayrıldığı da ortaya çıktı! Gelin detaylara birlikte bakalım...

Kaynak: Akşam