Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari Eşi Edip Tepeli ile Boşanma Haberlerini Paylaşımıyla Doğruladı
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari Eşi Edip Tepeli ile Boşanma Haberlerini Paylaşımıyla Doğruladı
Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari ile eşi Edip Tepeli'nin boşandıkları iddiaları, bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. İlk başta sadece bir iddia olarak konuşulan boşanma haberi, ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımıyla doğrulandı.
Gelin ünlü ismin paylaşımına ve detaylara birlikte bakalım!
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2017 yılında evlenen Ayşecan Tatari ve Eşi Edip Tepeli'nin 7 yıl boyunca devam ettirdikleri mutlu birlikteliğin bittiği iddia ediliyordu.
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2020 senesinde kucaklarına aldıkları ve Müjgan adını verdikleri dünya tatlısı kızları ile her paylaşımı ayrı beğeni yağmuruna tutulan ikilinin geçtiğimiz hafta adı boşanma iddialarına karışmıştı.
Tatari'nin paylaşımı, boşanma haberlerini doğrularken çiftin, evliliklerini medeni bir şekilde sonlandırdığı ve hesaplarında büyük değişiklik yapma gereği duymadıkları düşünüldü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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