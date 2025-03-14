Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari Eşi Edip Tepeli ile Boşanma Haberlerini Paylaşımıyla Doğruladı

Ayşecan Tatari'nin doğum gününde ailesiyle yaptığı paylaşımı ve altına düştüğü notu şöyle bırakalım:

'Aile olmak baki.

Sevgililik ise bitebiliyor.

Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte.

Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz.

Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak.

İyi ki doğdum.

İyi ki aileyiz.'