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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari Eşi Edip Tepeli ile Boşanma Haberlerini Paylaşımıyla Doğruladı

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari Eşi Edip Tepeli ile Boşanma Haberlerini Paylaşımıyla Doğruladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.03.2025 - 21:08

Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterine hayat veren Ayşecan Tatari ile eşi Edip Tepeli'nin boşandıkları iddiaları, bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. İlk başta sadece bir iddia olarak konuşulan boşanma haberi, ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımıyla doğrulandı.

Gelin ünlü ismin paylaşımına ve detaylara birlikte bakalım!

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2017 yılında evlenen Ayşecan Tatari ve Eşi Edip Tepeli'nin 7 yıl boyunca devam ettirdikleri mutlu birlikteliğin bittiği iddia ediliyordu.

2017 yılında evlenen Ayşecan Tatari ve Eşi Edip Tepeli'nin 7 yıl boyunca devam ettirdikleri mutlu birlikteliğin bittiği iddia ediliyordu.

Annesi ünlü oyuncu Aliye Uzunatağan olan Ayşecan Tatari'yi Pınar Altuğ, Zeyno Günenç ve Tamer Karadağlı'nın başrollerini paylaştığı, efsanevi dizinin Çocuklar Duymasın'dan tanıyoruz. Duygu karakterini canlandıran isim gündeme yıllar içerisinde geçirdiği değişimle gelmeye başlanmıştı.

Eşi Edip Tepeli ile aynı zamanda meslektaş olan ikili 7 yıl önce yaptıkları evlilikle adlarından bahsettirmeye başlamışlardı.

2020 senesinde kucaklarına aldıkları ve Müjgan adını verdikleri dünya tatlısı kızları ile her paylaşımı ayrı beğeni yağmuruna tutulan ikilinin geçtiğimiz hafta adı boşanma iddialarına karışmıştı.

2020 senesinde kucaklarına aldıkları ve Müjgan adını verdikleri dünya tatlısı kızları ile her paylaşımı ayrı beğeni yağmuruna tutulan ikilinin geçtiğimiz hafta adı boşanma iddialarına karışmıştı.

Ayrılıkla ilgili olarak ilk duyumlar, çiftin evlerini ayırdığına dair söylentilerle yayılmaya başlamıştı. Ancak, Ayşecan Tatari'nin soyadını değiştirmemesi ve eşiyle olan fotoğraflarını silmemesi, bu iddiaların kesinleşip kesinleşmediği konusunda belirsizlik yaratmıştı.

Çiftin 7. evlilik yıl dönümünde Tatari'nin yaptığı 'Yedi yıl ve hala çok heyecanlanıyorum Edip!' paylaşımının ardından gelen bu ayrılık haberi, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şaşkına uğrattı.

Tatari'nin paylaşımı, boşanma haberlerini doğrularken çiftin, evliliklerini medeni bir şekilde sonlandırdığı ve hesaplarında büyük değişiklik yapma gereği duymadıkları düşünüldü.

Tatari'nin paylaşımı, boşanma haberlerini doğrularken çiftin, evliliklerini medeni bir şekilde sonlandırdığı ve hesaplarında büyük değişiklik yapma gereği duymadıkları düşünüldü.

Ayşecan Tatari'nin doğum gününde ailesiyle yaptığı paylaşımı ve altına düştüğü notu şöyle bırakalım:

'Aile olmak baki.

Sevgililik ise bitebiliyor. 

Müjgan’a da dediğim gibi neden bilmiyorum ama oluyor bazen işte. 

Bazı şeyler değişiyor ama esas önemli bazı diğer şeyler ise sonsuz. 

Ve geriye kalan her şey de lezzetli, anne-baba olmak, ortak olmak, arkadaş olmak. Aile olmak. 

İyi ki doğdum.

İyi ki aileyiz.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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