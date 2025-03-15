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İki Aydan Fazla Süredir Çocuklarından Uzak Olan Icardi Kızını Görmek İsteyince Wanda Kıyameti Kopardı!

İki Aydan Fazla Süredir Çocuklarından Uzak Olan Icardi Kızını Görmek İsteyince Wanda Kıyameti Kopardı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 14:27

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki boşanma süreci, bir türlü durulmayan gerilimlerle devam ediyor. İkilinin arasındaki son gerginlik, Wanda Nara'nın kızlarının ülkeden çıkarılmaması için mahkeme kararı almasının ardından, Icardi'nin okuldan çocuklarını almaya gitmesiyle patlak verdi. Olayın ardından yaşanan büyük tartışma, polis müdahalesiyle son buldu. Wanda Nara resmen kıyameti koparttığı anlarla duyanlara şok yaşattı!

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Boşanma aşamasında olan Wanda Nara ve Icardi cephesindeki sular bir an olsun durulmuyor. İkilinin oldukça çekişmeli geçen boşanma davası devam ediyor.

Boşanma aşamasında olan Wanda Nara ve Icardi cephesindeki sular bir an olsun durulmuyor. İkilinin oldukça çekişmeli geçen boşanma davası devam ediyor.

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için 500 bin dolar tazminat, Milano'da bir daire, Como Gölü kıyısında bir villa istediği öne sürülmüş, geçmişte bir hayli çalkantılı olan ilişkileriyle gündeme gelen ikilinin arasındaki ipler gerilmişti. Özellikle Wanda Nara'nın Icardi'ye attığı itiraflar dava sürecinde aksamalara neden olurken ikili yeni ilişkileriyle de gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz hafta gündeme Wanda'nın Icardi'nin çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla gelen çiftimiz yine çocuklar yüzünden gerildi!

Wanda Nara kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Wanda Nara kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

'Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim.' ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Icardi okuldan çocuklarını almaya gidince ortalık karıştı. Futbolcu kıyametin koptuğu olay sonrası oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Paylaşımın ardından Icardi okuldan çocuklarını almaya gidince ortalık karıştı. Futbolcu kıyametin koptuğu olay sonrası oradan ayrılmak zorunda kaldı.

Wanda Nara'nın kızlarıyla yaşadığı eve giden Icardi'nin gitmesi için çığlık çığlığa bağıran Wanda Nara avukatını ve polisi aradı.

Avukat, Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gerginlikle ilgili 'O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında' dedi. Videolarda Wanda Nara'nın çığlık attığı anlar duyanlara neye uğradığını şaşırttı!

Gelin o anları birlikte izleyelim:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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