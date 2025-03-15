İki Aydan Fazla Süredir Çocuklarından Uzak Olan Icardi Kızını Görmek İsteyince Wanda Kıyameti Kopardı!

'Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim.' ifadelerini kullandı.