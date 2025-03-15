İki Aydan Fazla Süredir Çocuklarından Uzak Olan Icardi Kızını Görmek İsteyince Wanda Kıyameti Kopardı!
İki Aydan Fazla Süredir Çocuklarından Uzak Olan Icardi Kızını Görmek İsteyince Wanda Kıyameti Kopardı!
Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki boşanma süreci, bir türlü durulmayan gerilimlerle devam ediyor. İkilinin arasındaki son gerginlik, Wanda Nara'nın kızlarının ülkeden çıkarılmaması için mahkeme kararı almasının ardından, Icardi'nin okuldan çocuklarını almaya gitmesiyle patlak verdi. Olayın ardından yaşanan büyük tartışma, polis müdahalesiyle son buldu. Wanda Nara resmen kıyameti koparttığı anlarla duyanlara şok yaşattı!
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Boşanma aşamasında olan Wanda Nara ve Icardi cephesindeki sular bir an olsun durulmuyor. İkilinin oldukça çekişmeli geçen boşanma davası devam ediyor.
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Wanda Nara kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımın ardından Icardi okuldan çocuklarını almaya gidince ortalık karıştı. Futbolcu kıyametin koptuğu olay sonrası oradan ayrılmak zorunda kaldı.
Gelin o anları birlikte izleyelim:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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