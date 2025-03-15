Durumu Ağırlaşan Tanyeli Hakkında Paylaşım Yapan Seren Serengil'in Sözleri Büyük Tepki Çekti!

'Tanyeli...

O kadar çok yıl birlikte çalıştık ki...

İlla sen ol isterdim kadroda, çünkü seni çok severdim. Kalbini, samimiyetini, beni güldürmelerini, dalga geçmelerimizi, kuliste bana ders verip bir türlü oryantal dansı beceremediğime… Ne çok gülerdik, ne güzel günlerdi. Ne kadar saygılı, ne kadar kalpten, ne kadar iyi yürekli bir kızdın.

Yoruldun.

Bedenin, ruhun yoruldu...

Bir an önce iyileşmeni diliyorum.

Hayata tutunman için dualar ediyorum.

Ama eğer çok acı çekiyorsan, o güzel ruh...

Bırak, aşkım.

Bırak git, burada akılda kalacak bir hayat yok, geride bırakacağın...

Biz de yaşıyoruz işte, yaşamak denirse; yaşanamayacak kadar kötülüklerle dolu bu dünyada zaman dolduruyoruz.

Bari sen kaç, kurtul bu kötülüklerden.

Nerede huzurlu olacaksan, orada ol...

Hakkım sana helal olsun canım, Tanyeli 💔'