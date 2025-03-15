Durumu Ağırlaşan Tanyeli Hakkında Paylaşım Yapan Seren Serengil'in Sözleri Büyük Tepki Çekti!
Durumu Ağırlaşan Tanyeli Hakkında Paylaşım Yapan Seren Serengil'in Sözleri Büyük Tepki Çekti!
Uzun süredir pankreas kanseri ile savaşan ve tedavi sürecine yakından şahitlik ettiğimiz Tanyeli'nin durumu geçtiğimiz günlerde ağrırlamıştı. 5 gün önce entübe edildiği öğrenilen Tanyeli'nin taburcu olması beklenirken gelen kötü haber sevenlerini yıkmıştı. Geçtiğimiz gün ise ünlü isimlerden Tanyeli'ye dualar ve destek gecikmemişti. Seren Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise çok eleştirildi.
Gelin o paylaşıma ve Serengil'in Tanyeli'nin durumu hakkındaki sözlerine birlikte bakalım...
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İki seneyi aşkın bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli tedavisini yakından takip ettiğimiz isimlerden birisi.
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Geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaştığı öğrenilen ismin sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması sevenlerini endişelendirmişti.
Geçtiğimiz gün Tanyeli'nin durumunun ağırlaştığını öğrenen Seren Serengil'in paylaşımının altına düştüğü not gündeme oturdu.
Gülben Ergen'le arasındaki soğuk savaşı bitiremeyen Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepkiler aldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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