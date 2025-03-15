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Durumu Ağırlaşan Tanyeli Hakkında Paylaşım Yapan Seren Serengil'in Sözleri Büyük Tepki Çekti!

Durumu Ağırlaşan Tanyeli Hakkında Paylaşım Yapan Seren Serengil'in Sözleri Büyük Tepki Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 11:04

Uzun süredir pankreas kanseri ile savaşan ve tedavi sürecine yakından şahitlik ettiğimiz Tanyeli'nin durumu geçtiğimiz günlerde ağrırlamıştı. 5 gün önce entübe edildiği öğrenilen Tanyeli'nin taburcu olması beklenirken gelen kötü haber sevenlerini yıkmıştı. Geçtiğimiz gün ise ünlü isimlerden Tanyeli'ye dualar ve destek gecikmemişti. Seren Serengil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise çok eleştirildi.

Gelin o paylaşıma ve Serengil'in Tanyeli'nin durumu hakkındaki sözlerine birlikte bakalım...

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İki seneyi aşkın bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli tedavisini yakından takip ettiğimiz isimlerden birisi.

İki seneyi aşkın bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden Tanyeli tedavisini yakından takip ettiğimiz isimlerden birisi.

Eski oryantal Tanyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında sevenlerini sık sık bilgilendiriyor bildiğiniz gibi.

27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, 'Hepinize hayırlı geceler. Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız.' şeklinde konuşmuş ve yakında taburcu olacağını söylemişti.

Geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaştığı öğrenilen ismin sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması sevenlerini endişelendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaştığı öğrenilen ismin sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması sevenlerini endişelendirmişti.

Ardından 4 aydır hastanede yatan ünlü ismin entübe edildiği öğrenilmiş ve birçok seveni Tanyeli için dua istemişti. TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında Ece Erken, Tanyeli ile ilgili 'Ben dün şu haberi duydum, bütün yakınlarını hastaneye çağırmışlar' ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli'nin oğlu, oyuncu Gonca Vuslateri ve sanatçı Safiye Soyman gibi birçok ünlü isim sosyal medyada duygulandıran paylaşımlarda bulunurken ve Tanyeli'ye destek verirken Seren Serengil'in yaptığı afiş paylaşımı ayrı, sözleri ayrı eleştirildi.

Geçtiğimiz gün Tanyeli'nin durumunun ağırlaştığını öğrenen Seren Serengil'in paylaşımının altına düştüğü not gündeme oturdu.

Geçtiğimiz gün Tanyeli'nin durumunun ağırlaştığını öğrenen Seren Serengil'in paylaşımının altına düştüğü not gündeme oturdu.

'Tanyeli...

O kadar çok yıl birlikte çalıştık ki...

İlla sen ol isterdim kadroda, çünkü seni çok severdim. Kalbini, samimiyetini, beni güldürmelerini, dalga geçmelerimizi, kuliste bana ders verip bir türlü oryantal dansı beceremediğime… Ne çok gülerdik, ne güzel günlerdi. Ne kadar saygılı, ne kadar kalpten, ne kadar iyi yürekli bir kızdın.

Yoruldun.

Bedenin, ruhun yoruldu...

Bir an önce iyileşmeni diliyorum.

Hayata tutunman için dualar ediyorum.

Ama eğer çok acı çekiyorsan, o güzel ruh...

Bırak, aşkım.

Bırak git, burada akılda kalacak bir hayat yok, geride bırakacağın...

Biz de yaşıyoruz işte, yaşamak denirse; yaşanamayacak kadar kötülüklerle dolu bu dünyada zaman dolduruyoruz.

Bari sen kaç, kurtul bu kötülüklerden.

Nerede huzurlu olacaksan, orada ol...

Hakkım sana helal olsun canım, Tanyeli 💔'

Gülben Ergen'le arasındaki soğuk savaşı bitiremeyen Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepkiler aldı!

Gülben Ergen'le arasındaki soğuk savaşı bitiremeyen Seren Serengil'in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından büyük tepkiler aldı!
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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