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Yıllar Sonra Aynı Pozu Verdiler: Çağatay Ulusoy'un 27 Yaşına Giren Kardeşi Atalay Ulusoy'u Görmelisiniz!

Yıllar Sonra Aynı Pozu Verdiler: Çağatay Ulusoy'un 27 Yaşına Giren Kardeşi Atalay Ulusoy'u Görmelisiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 00:34 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 00:42

Çağatay Ulusoy, yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanırken, sosyal medya üzerinden kardeşi Atalay Ulusoy'un doğum gününü kutladı. Aralarındaki yaş farkına rağmen, kardeşiyle olan güçlü ilişkisini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak tutmasıyla bilinirken o pozlar takipçileri tarafından çok beğenildi!

Gelin aralarında 7 yaş olan ikilinin yıllar sonra tekrarladığı doğum günü pozlarına birlikte bakalım!

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Çağatay Ulusoy, yeni dizi projesi "Eşref Rüya" ile ekranlara dönmeye hazırlanırken oyuncunun Demet Özdemir'le yakalayacağı uyum da merak konusu haline geldi.

Çağatay Ulusoy, yeni dizi projesi "Eşref Rüya" ile ekranlara dönmeye hazırlanırken oyuncunun Demet Özdemir'le yakalayacağı uyum da merak konusu haline geldi.

Modellikten oyunculuğa keskin bir dönüş yapan ünlülerimizden biri olan Çağatay Ulusoy'u hem ana akımda hem de dijital platformda birçok yapımda izledik. Oyunculuk yeteneklerini Medcezir, Çukur, Terzi gibi dizilerle bizlere kanıtlayan ismi son olarak Gaddar dizisinde ekranlarda görmüştük.

Oldukça güçlü bir kadroya sahip ve seyirciyi ekran başına kilitlemeye aday dizilerden biri olan, 19 Mart Çarşamba günü 1. bölümüyle ekranlara gelecek Eşref Rüya'nın ilk bölümü ise merakla bekleniyor.

Özel hayatıyla da bir hayli dikkat çeken, karıştığı aşk iddialarıyla konuşulan isim son olarak Kübra dizisindeki rol arkadaşıyla ilişki yaşamaya başlamıştı.

Özel hayatıyla da bir hayli dikkat çeken, karıştığı aşk iddialarıyla konuşulan isim son olarak Kübra dizisindeki rol arkadaşıyla ilişki yaşamaya başlamıştı.

Çağatay Ulusoy, meslektaşı Duygu Sarışın ile bir dargın bir barışık sürdürdüğü 7 yıllık ilişkisini geçen yıl bitirme kararı almıştı. Ardından kendisinin geçtiğimiz sene sonunda Aslıhan Malbora ile birlikte olduğunu öğrenmiştik.

İlk kez birlikte kameraya yakalanan çiftin o halleri ise gündeme oturmuş, Ulusoy'un kameraları fark edince Malbora'yı havaalanının ortasında bıraktığı anlar sosyal medyayı sallamıştı. Ardından bir daha birikte görüntü vermeyen çift dün Aslıhan Malbora'nın verdiği röportajla gündeme gelmişti.

O anlardan sizin için bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Özellikle özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından kardeşini paylaşmasıyla magazin manşetlerine yerleşti.

Özellikle özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından kardeşini paylaşmasıyla magazin manşetlerine yerleşti.

Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından kardeşi Atalay Ulusoy'un doğum gününü kutlayarak duygusal bir paylaşımda bulundu. Aralarında 7 yaş bulunan Çağatay Ulusoy'un kardeşi Atalay Ulusoy 27 yaşına bastı. Ünlü oyuncu paylaşıma, 'Doğum günün kutlu olsun, kardeşim' notunu düştü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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