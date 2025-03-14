Yıllar Sonra Aynı Pozu Verdiler: Çağatay Ulusoy'un 27 Yaşına Giren Kardeşi Atalay Ulusoy'u Görmelisiniz!

Modellikten oyunculuğa keskin bir dönüş yapan ünlülerimizden biri olan Çağatay Ulusoy'u hem ana akımda hem de dijital platformda birçok yapımda izledik. Oyunculuk yeteneklerini Medcezir, Çukur, Terzi gibi dizilerle bizlere kanıtlayan ismi son olarak Gaddar dizisinde ekranlarda görmüştük.

Oldukça güçlü bir kadroya sahip ve seyirciyi ekran başına kilitlemeye aday dizilerden biri olan, 19 Mart Çarşamba günü 1. bölümüyle ekranlara gelecek Eşref Rüya'nın ilk bölümü ise merakla bekleniyor.