Yıllar Sonra Aynı Pozu Verdiler: Çağatay Ulusoy'un 27 Yaşına Giren Kardeşi Atalay Ulusoy'u Görmelisiniz!
Yıllar Sonra Aynı Pozu Verdiler: Çağatay Ulusoy'un 27 Yaşına Giren Kardeşi Atalay Ulusoy'u Görmelisiniz!
Çağatay Ulusoy, yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanırken, sosyal medya üzerinden kardeşi Atalay Ulusoy'un doğum gününü kutladı. Aralarındaki yaş farkına rağmen, kardeşiyle olan güçlü ilişkisini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak tutmasıyla bilinirken o pozlar takipçileri tarafından çok beğenildi!
Gelin aralarında 7 yaş olan ikilinin yıllar sonra tekrarladığı doğum günü pozlarına birlikte bakalım!
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Çağatay Ulusoy, yeni dizi projesi "Eşref Rüya" ile ekranlara dönmeye hazırlanırken oyuncunun Demet Özdemir'le yakalayacağı uyum da merak konusu haline geldi.
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Özel hayatıyla da bir hayli dikkat çeken, karıştığı aşk iddialarıyla konuşulan isim son olarak Kübra dizisindeki rol arkadaşıyla ilişki yaşamaya başlamıştı.
Özellikle özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından kardeşini paylaşmasıyla magazin manşetlerine yerleşti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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