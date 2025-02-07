Kişilik Testi: Yüzde Kaç Olgunsun?
Kişilik Testi: Yüzde Kaç Olgunsun?
Herkesin olgunluk seviyesi farklıdır; kimimiz daha sorumlu ve ciddi olabilirken, kimimiz ise hayatı biraz daha hafife alıp çocuk ruhlu kalmayı tercih ederiz. Peki, sen hangi taraftasın? Ne kadar olgunsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Plan yapmadan son dakika bir yere gitmen gerektiğinde ne yaparsın?
4. Bir arkadaşın seni istemeden kırdı. Ne yaparsın?
5. Kolay affeden bir insan mısın?
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6. Bir arkadaşın senden borç para istiyor, ama geri ödeyip ödemeyeceğinden emin değilsin. Ne yaparsın?
7. Birine hayır demek zorunda kaldığında ne hissedersin?
8. Planlı biri misin?
9. Birinden özür dilemek zorunda olduğunda ne yaparsın?
10. Zaman yönetimi konusunda nasılsın?
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Sen %25 olgunsun!
Sen %50 olgunsun!
Sen %75 olgunsun!
Sen %95 olgunsun!
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