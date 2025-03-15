Gigi'nin Jelatin Tarzından Kylie'nin İddialı Tarzına 15 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Gigi'nin Jelatin Tarzından Kylie'nin İddialı Tarzına 15 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Selena Gomez
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Gigi Hadid
Hailey Bieber
Jlo
Kylie Jenner
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Kim Kardashian
Bella Thorne
Georgina Rodriguez
Cardi B
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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