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Real Madrid'de Arda Güler İçin İtalya İddiaları Güçleniyor

Real Madrid'de Arda Güler İçin İtalya İddiaları Güçleniyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2025 - 00:20

Real Madrid'de Arda Güler'in durumu belirsizliğini koruyor. Ancelotti'nin geleceğine bağlı olan Arda Güler'in Madrid kariyeri, sezon bitmeden karara bağlanabilir. İtalya'dan ciddi teklifler alan Arda Güler'in sezon sonu ayrılma ihtimalinin güçlü olduğu iddia ediliyor.

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Arda Güler, Real Madrid'de süre alamadıkça transfer iddiaları da artıyor.

Arda Güler, Real Madrid'de süre alamadıkça transfer iddiaları da artıyor.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, istediği süreyi almakta zorlanıyor. Arda Güler'in Ancelotti döneminde süre almakta güçlük çekmesi Real Madrid'den ayrılma ihtimalini de güçlendiriyor.

İtalya'dan teklifler var.

İtalya'dan teklifler var.

Serie A'dan teklifler olduğu iddia edilen Arda Güler için İspanya ve İngiltere'den de ciddi kiralama teklifleri olduğu iddia ediliyor. Ancak hem İtalyan hem de İspanyollar, Arda'nın Serie A'ya transfer olma ihtimali konusunda hemfikir.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidiyor.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidiyor.

Sport Mediaset'in haberine göre, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da kadrosunda yer aldığı Inter, genç yetenek Arda Güler'in transferi için diğer kulüplerin önünde bir konumda bulunuyor.

Real Madrid, Inter ile Nico Paz'ın transferi konusunda rekabet halindeyken, Arda Güler'in Inter'e transferine onay verdiği öne sürüldü. İtalyan devi Inter'in, Arda Güler'i kadrosuna kattıktan sonra Nico Paz transferinden vazgeçeceği umuluyor.

Real Madrid , Arda'nın parlama ihtimaline karşılık geri alma maddesi koymayı istiyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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