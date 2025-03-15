Real Madrid'de Arda Güler İçin İtalya İddiaları Güçleniyor
Real Madrid'de Arda Güler İçin İtalya İddiaları Güçleniyor
Real Madrid'de Arda Güler'in durumu belirsizliğini koruyor. Ancelotti'nin geleceğine bağlı olan Arda Güler'in Madrid kariyeri, sezon bitmeden karara bağlanabilir. İtalya'dan ciddi teklifler alan Arda Güler'in sezon sonu ayrılma ihtimalinin güçlü olduğu iddia ediliyor.
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Arda Güler, Real Madrid'de süre alamadıkça transfer iddiaları da artıyor.
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İtalya'dan teklifler var.
Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gidiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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