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Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Fransız Hakem Benoit Bastien mı Yönetecek?

Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Fransız Hakem Benoit Bastien mı Yönetecek?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 20:47

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic görev almıştı. Vincic'in iyi yönetimi sonrası diğer takımlar da özellikle Vincic'i maçlarında istemişlerdi. Ancak TFF, bunun bir kereye mahsus olduğunu ve bir daha yabancı hakem olmayacağını iddia etmişti. Yeni gelen bilgiler ise aksi yönde oldu. Yeniden yabancı hakem gündemiyle TFF yeni bir karar almaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi için yabancı hakem talep ediyor.

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi için yabancı hakem talep ediyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in iyi yönetimi Türk hakemlerin zincirleme hataları sonrası Beşiktaş ve Trabzonspor'da kendilerinin oynayacağı derbi maçlarda yabancı hakem talep ettiler. TFF, bir daha yabancı hakem gelmeyeceğini söylese de derbi öncesi yabancı hakem kararı çıkabilir.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun önümüzdeki derbiler için yeni bir karara imza atması bekleniyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun önümüzdeki derbiler için yeni bir karara imza atması bekleniyor.

NTV Spor’da yer alan habere göre TFF Yönetim Kurulu’nun kararı ve İbrahim Hacıosmanoğlu’nun onayı ile derbileri yabancı hakem yönetecek.

Derbide hakem Fransa Futbol Federasyonu'ndan olacak.

Derbide hakem Fransa Futbol Federasyonu'ndan olacak.

Sabah gazetesi Halil Umut Meler, Atilla Karaoğlan ve Ali Şansalan isminin üzerinde dursa da kulislerde dolaşan bilginin Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien'in maçın hakemi olacağı yönünde.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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