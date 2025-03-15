Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Fransız Hakem Benoit Bastien mı Yönetecek?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic görev almıştı. Vincic'in iyi yönetimi sonrası diğer takımlar da özellikle Vincic'i maçlarında istemişlerdi. Ancak TFF, bunun bir kereye mahsus olduğunu ve bir daha yabancı hakem olmayacağını iddia etmişti. Yeni gelen bilgiler ise aksi yönde oldu. Yeniden yabancı hakem gündemiyle TFF yeni bir karar almaya hazırlanıyor.