Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Fransız Hakem Benoit Bastien mı Yönetecek?
Beşiktaş - Galatasaray Derbisini Fransız Hakem Benoit Bastien mı Yönetecek?
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Sloven hakem Slavko Vincic görev almıştı. Vincic'in iyi yönetimi sonrası diğer takımlar da özellikle Vincic'i maçlarında istemişlerdi. Ancak TFF, bunun bir kereye mahsus olduğunu ve bir daha yabancı hakem olmayacağını iddia etmişti. Yeni gelen bilgiler ise aksi yönde oldu. Yeniden yabancı hakem gündemiyle TFF yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
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Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı derbi için yabancı hakem talep ediyor.
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulunun önümüzdeki derbiler için yeni bir karara imza atması bekleniyor.
Derbide hakem Fransa Futbol Federasyonu'ndan olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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