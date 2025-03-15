Dusan Tadic Sezon Sonu Fenerbahçe'den Ayrılıyor
Dusan Tadic Sezon Sonu Fenerbahçe'den Ayrılıyor
Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilen isimlerin başında Dusan Tadic geliyor. Taraftarlar ve yorumcular Tadic'in artık ilk 11 değil de rotasyonda yer bulması gerektiğini düşünüyor. Rangers maçında ilk penaltıyı kullanan ve kaçıran Tadic'e tepkiler de hayli fazla. Dusan Tadic'in Mayıs ayı sonunda sözleşmesi sona eriyor. Kalıp kalmayacağı merak konusuydu ancak iddialar ayrılacağı yönünde.
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Dusan Tadic, iki sezondur Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden biri.
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Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi.
Eski kulübüne dönüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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