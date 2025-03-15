Dusan Tadic Sezon Sonu Fenerbahçe'den Ayrılıyor

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Sırp yıldızın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Bir grup Tadic ile teknik kadroda yer alacak şekilde bir kontrat yapılmasını isterken bir kesim Tadic'in tamamen ayrılması yönünde fikir belirtiyor.

Hollanda basınından gelen haber ise Dusan Tadic'in yeni takımıyla bir süre önce anlaştığı yönünde oldu.