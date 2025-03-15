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Dusan Tadic Sezon Sonu Fenerbahçe'den Ayrılıyor

Dusan Tadic Sezon Sonu Fenerbahçe'den Ayrılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 19:17 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 19:34

Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilen isimlerin başında Dusan Tadic geliyor. Taraftarlar ve yorumcular Tadic'in artık ilk 11 değil de rotasyonda yer bulması gerektiğini düşünüyor. Rangers maçında ilk penaltıyı kullanan ve kaçıran Tadic'e tepkiler de hayli fazla. Dusan Tadic'in Mayıs ayı sonunda sözleşmesi sona eriyor. Kalıp kalmayacağı merak konusuydu ancak iddialar ayrılacağı yönünde.

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Dusan Tadic, iki sezondur Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden biri.

Dusan Tadic, iki sezondur Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden biri.

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı iki sezondur takıma önemli katkılar verdi. Ancak son dönem de performası sebebiyle taraftarın eleştirisini alıyor. Tadic'in son Rangers maçında kaçırdığı penaltı ise taraftarla bağlarını neredeyse tamamen kopardı.

Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi.

Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Sırp yıldızın Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Bir grup Tadic ile teknik kadroda yer alacak şekilde bir kontrat yapılmasını isterken bir kesim Tadic'in tamamen ayrılması yönünde fikir belirtiyor. 

Hollanda basınından gelen haber ise Dusan Tadic'in yeni takımıyla bir süre önce anlaştığı yönünde oldu.

Eski kulübüne dönüyor.

Eski kulübüne dönüyor.

Hollanda basınında yer alan habere göre Dusan Tadic, daha önce formasını giydiği Ajax'a dönme kararı aldı. Sırp futbolcu burada görece genç bir takım olan Ajax'ta tecrübesiyle takıma liderlik edecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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