Portekiz'de Rüzgar Kerem Aktürkoğlu İçin Terse Döndü
Portekiz'de Rüzgar Kerem Aktürkoğlu İçin Terse Döndü
Benfica'da hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ülkemizi temsil eden iki isim. Orkun'un takımın liderlerinden olduğu Benfica'da , Kerem de hızlı bir giriş yapmıştı. Kerem'in her maç skora katkı yapması sonrasında tribünler de büyük sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Ancak o günleri Kerem artık mumla aratıyor.
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Rüya gibi başlangıç yavaş yavaş kabusa dönüyor.
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21 maçlık performanstan suskun maçlara...
Portekiz basını bu düşüşü konuşuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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