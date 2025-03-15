Portekiz'de Rüzgar Kerem Aktürkoğlu İçin Terse Döndü

Kerem, çıktığı 21 maçta 12 gol atarak büyük bir skor yükü üstlenmişti. Rio Ave'ye karşı Ekim ayında yaptığı hattrick ise hala akıllarda. Ancak Kerem o günden beri sadece 3 gol daha ekleyebildi istatistiklerine. Bu düşüş de onun tartışılmasına neden oldu.