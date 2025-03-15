onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Portekiz'de Rüzgar Kerem Aktürkoğlu İçin Terse Döndü

Portekiz'de Rüzgar Kerem Aktürkoğlu İçin Terse Döndü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 18:18

Benfica'da hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ülkemizi temsil eden iki isim. Orkun'un takımın liderlerinden olduğu Benfica'da , Kerem de hızlı bir giriş yapmıştı. Kerem'in her maç skora katkı yapması sonrasında tribünler de büyük sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Ancak o günleri Kerem artık mumla aratıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rüya gibi başlangıç yavaş yavaş kabusa dönüyor.

Rüya gibi başlangıç yavaş yavaş kabusa dönüyor.

Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla hepimizi gururlandırmıştı. Gol ve asist katkısıyla takımını taşıyan Kerem'e tribünlerden de büyük bir destek vardı. Ancak bir süredir Kerem o etkileyici günlerini aratıyor.

21 maçlık performanstan suskun maçlara...

21 maçlık performanstan suskun maçlara...

Kerem, çıktığı 21 maçta 12 gol atarak büyük bir skor yükü üstlenmişti. Rio Ave'ye karşı Ekim ayında yaptığı hattrick ise hala akıllarda. Ancak Kerem o günden beri sadece 3 gol daha ekleyebildi istatistiklerine. Bu düşüş de onun tartışılmasına neden oldu.

Portekiz basını bu düşüşü konuşuyor.

Portekiz basını bu düşüşü konuşuyor.

Portekiz'de yayın yapan A Bola, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını masaya yatırdı ve oyuncuyla ilgili dikkat çekici bir yoruma imza attı. 

Harry Potter' lakabına gönderme yapan gazete, Kerem için 'Sihirli değneğin tekrar çalışmasını ve büyünün tersine dönmesini istiyor' ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın