Filistin Milli Takımı Kadrosunu Gazze'deki Yıkımı Göstererek Duyurdu

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım sonrası Gazze'deki yıkım bir kez daha gözler önüne serildi. Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere binlerce sivilin öldüğü Gazze sokaklarında ise yıkımın ardından umut yeniden filizleniyor.

İsrail'in ambargosu altındaki ülkede futbol da ambargo altındaki konulardan biri. Filistinli futbolcular ve milli takımsa her fırsatta bu ambargoyu delmek için çaba gösteriyor.

Filistin'in Dünya Kupası Elemeleri için kadrosu sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bu videoda Gazze sokakları gösterilirken, futbolcuların fotoğrafları Filistinli çocukların ellerinde gösterildi.