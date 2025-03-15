Filistin Milli Takımı Kadrosunu Gazze'deki Yıkımı Göstererek Duyurdu
Filistin Milli Takımı Kadrosunu Gazze'deki Yıkımı Göstererek Duyurdu
İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım sonrası Gazze'deki yıkım bir kez daha gözler önüne serildi. Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere binlerce sivilin öldüğü Gazze sokaklarında ise yıkımın ardından umut yeniden filizleniyor.
İsrail'in ambargosu altındaki ülkede futbol da ambargo altındaki konulardan biri. Filistinli futbolcular ve milli takımsa her fırsatta bu ambargoyu delmek için çaba gösteriyor.
Filistin'in Dünya Kupası Elemeleri için kadrosu sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bu videoda Gazze sokakları gösterilirken, futbolcuların fotoğrafları Filistinli çocukların ellerinde gösterildi.
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Filistin futbolu da tüm ülke gibi İsrail'in ambargosuyla boğuşuyor.
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Soykırımın ardından ateşkesle birlikte Filistin'de hayat olabildiğince normale dönmeye çalışıyor.
Ürdün ve Irak'la iki kritik maça çıkacak Filistin kadrosunu duyurdu.
Filistin Milli Takımı'nın paylaştığı video:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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