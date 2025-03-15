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Filistin Milli Takımı Kadrosunu Gazze'deki Yıkımı Göstererek Duyurdu

Filistin Milli Takımı Kadrosunu Gazze'deki Yıkımı Göstererek Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 17:47 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 18:11

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım sonrası Gazze'deki yıkım bir kez daha gözler önüne serildi. Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere binlerce sivilin öldüğü Gazze sokaklarında ise yıkımın ardından umut yeniden filizleniyor. 

İsrail'in ambargosu altındaki ülkede futbol da ambargo altındaki konulardan biri. Filistinli futbolcular ve milli takımsa her fırsatta bu ambargoyu delmek için çaba gösteriyor. 

Filistin'in Dünya Kupası Elemeleri için kadrosu sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bu videoda Gazze sokakları gösterilirken, futbolcuların fotoğrafları Filistinli çocukların ellerinde gösterildi.

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Filistin futbolu da tüm ülke gibi İsrail'in ambargosuyla boğuşuyor.

Filistin futbolu da tüm ülke gibi İsrail'in ambargosuyla boğuşuyor.

İsrail, hastaneleri olduğu gibi futbol statlarını ve tesislerini de bombalayarak Filistin'in tüm yaşam alanlarını daraltmayı amaçlıyor. Birçok Filistinli futbolcu bu süreçte sakat kaldı, bazıları yaşamlarını kaybetti. Kadın futbol takımından altyapı futbolcularına kadar federasyonun İsrail bombardımanından etkilenmeyen bir birimi kalmadı.

Soykırımın ardından ateşkesle birlikte Filistin'de hayat olabildiğince normale dönmeye çalışıyor.

Soykırımın ardından ateşkesle birlikte Filistin'de hayat olabildiğince normale dönmeye çalışıyor.

Futbol da normale dönmek isteyen alanların başında geliyor. Birçok Filistinli sporcu sakat kaldı ya da vefat etti ancak geride kalanlar İsrail'in ambargosunu delerek Filistin'i dünya futbolunda var etmeye çabalıyor. 

2016 Dünya Kupası Elemeleri'nde önümüzdeki süreçte Filistin iki maça çıkacak.

Ürdün ve Irak'la iki kritik maça çıkacak Filistin kadrosunu duyurdu.

Ürdün ve Irak'la iki kritik maça çıkacak Filistin kadrosunu duyurdu.

Filistin'in Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı maçın kadrosu ise duygusal bir video ile duyuruldu. Videoda Gazzeli çocuklar, yıkıntılar arasında buldukları futbolcu fotoğraflarıyla kadroyu duyurdular. Gazze'de devam eden hayatı gösteren video, futbolun birleştiriciliği ve umudu bir kez daha hatırlattı.

Filistin Milli Takımı'nın paylaştığı video:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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