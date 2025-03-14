Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a Karşı Hiç Kazanamadı

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk, Galatasaray'da başladıkları kariyerlerine Inter'de beraber devam etmişlerdi. İyi iki dost olan ikili teknik direktör olarak birbirlerine artık rakipler. Bu rekabette şans Okan Buruk'tan yana görünüyor.

İkili dört kez karşı karşıya geldi ve Belözoğlu puan dahi alamadı.

Bu dört maçta Belözoğlu Ankaragücü, Başakşehir ve Antalyaspor teknik direktörü olarak sahada yer aldı. Okan Buruk ise Galatasaray teknik direktörüydü. Bu dört maçtan da Okan Buruk dört galibiyet alarak sahadan ayrıldı.

Belözoğlu'nun Okan Buruk'a karşı performansı da tartışılıyor.