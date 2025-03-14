onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a Karşı Hiç Kazanamadı

Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a Karşı Hiç Kazanamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 00:20

Galatasaray, evinde Antalyaspor'u rahat bir skorla geçerek maç fazlasıyla puan farkını 10'a çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor maçta varlık gösteremezken, Belözoğlu'nun eski maçlarındaki performansı akıllara geldi. Okan Buruk'la karşılaşmalarında kötü bir istatistiğe sahip olan Emre Belözoğlu, futbol kamuoyunda da zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri Antalyaspor'da sürüyor.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri Antalyaspor'da sürüyor.

Teknik direktörlüğe sportif direktör olarak sezonu açtığı Fenerbahçe'de başlayan Emre Belözoğlu sonrasında Başakşehir'de devam etti. Buradan ise Ankaragücü'ne geçti. Ankaragücü'nü küme düşüren teknik direktör olarak kayıtlara geçen Belözoğlu bugünlerde Antalyaspor'u çalıştırıyor.

Emre Belözoğlu'nun düşüşteki kariyeri ve performansı eleştiriliyor.

Emre Belözoğlu'nun düşüşteki kariyeri ve performansı eleştiriliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki performansları eleştiri konusu olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de başlayan kariyerinin ardından giderek şampiyonluk seviyesinden uzaklaştı. Ankaragücü ile yaşanan küme düşme de kariyeri açısından silinmez bir iz olarak kalacak.

Teknik direktör rekabetinde ise Okan Buruk'a karşı hiç şansı tutmuyor.

Okan Buruk'a karşı 4'te 0!

Okan Buruk'a karşı 4'te 0!

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk, Galatasaray'da başladıkları kariyerlerine Inter'de beraber devam etmişlerdi. İyi iki dost olan ikili teknik direktör olarak birbirlerine artık rakipler. Bu rekabette şans Okan Buruk'tan yana görünüyor. 

İkili dört kez karşı karşıya geldi ve Belözoğlu puan dahi alamadı. 

Bu dört maçta Belözoğlu Ankaragücü, Başakşehir ve Antalyaspor teknik direktörü olarak sahada yer aldı. Okan Buruk ise Galatasaray teknik direktörüydü. Bu dört maçtan da Okan Buruk dört galibiyet alarak sahadan ayrıldı. 

Belözoğlu'nun Okan Buruk'a karşı performansı da tartışılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın