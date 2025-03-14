Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a Karşı Hiç Kazanamadı
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a Karşı Hiç Kazanamadı
Galatasaray, evinde Antalyaspor'u rahat bir skorla geçerek maç fazlasıyla puan farkını 10'a çıkardı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor maçta varlık gösteremezken, Belözoğlu'nun eski maçlarındaki performansı akıllara geldi. Okan Buruk'la karşılaşmalarında kötü bir istatistiğe sahip olan Emre Belözoğlu, futbol kamuoyunda da zaman zaman eleştirilere maruz kalıyor.
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Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük kariyeri Antalyaspor'da sürüyor.
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Emre Belözoğlu'nun düşüşteki kariyeri ve performansı eleştiriliyor.
Okan Buruk'a karşı 4'te 0!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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