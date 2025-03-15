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Duyanın Gözyaşlarına Boğulduğu Murat Göğebakan'ın 'Vurgunum' Şarkısının Altında Yatan Hikayeyi Anlatıyoruz!

Duyanın Gözyaşlarına Boğulduğu Murat Göğebakan'ın 'Vurgunum' Şarkısının Altında Yatan Hikayeyi Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.03.2025 - 16:37

Murat Göğebakan, sadece sesiyle değil, yaşadığı acı dolu hayatıyla da hafızalara kazınan bir isimdi. Anadolu rock müziğinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Göğebakan, şarkılarıyla milyonları etkiledi, kalbimize dokundu. 2014 yılında hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının hayatı, tıpkı şarkıları gibi derin izler bırakmıştı. 

Peki, bundan 11 yıl önce yayınlanan ve hala büyük bir ilgiyle dinlenen “Vurgunum” şarkısının arkasındaki gerçek anlamı biliyor musunuz? Hepimizin bildiği ve sevdiği bu şarkının aslında nasıl doğduğunu ve ardındaki anlamı gelin birlikte inceleyelim

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Murat Göğebakan, yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda yaşamı boyunca çok büyük acılarla başa çıkan sanatçılarımızdan biriydi.

Murat Göğebakan, yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda yaşamı boyunca çok büyük acılarla başa çıkan sanatçılarımızdan biriydi.

Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak, şarkıları ve sesiyle hafızalarımıza kazındı. Ama gerçekte, şarkılarının arkasındaki duyguyu anlamak, onu daha derinden tanımak isteyenler için çok daha fazlası vardı.

'Onun gibisi bir daha zor gelir' diyebileceğimiz sanatçı Murat Göğebakan’ın hayatının dönüm noktalarından biri, kanserle mücadelesiydi.

'Onun gibisi bir daha zor gelir' diyebileceğimiz sanatçı Murat Göğebakan’ın hayatının dönüm noktalarından biri, kanserle mücadelesiydi.

2009 yılında, grip şikayetiyle gittiği hastanede, kan kanseri (lösemi) teşhisi konulan isim bu hastalıkla birlikte, en güçlü olduğu kadar en kırılgan olduğu anları yaşadı. İki yılın ardından eski sağlığına kavuşan isim 2013 yılında, hastalığın tekrar nüksetmesinin ardından, 31 Temmuz 2014 tarihinde henüz 45 yaşındayken aramızdan ayrıldı.

11 yıllık eşi Sema Bekmez'in kendisini aldattığını öğrendikten sonra hastalığının tekrar nüksettiği bilinen Göğebakan'ın hikayesi duyanları derinden etkiledi.

11 yıllık eşi Sema Bekmez'in kendisini aldattığını öğrendikten sonra hastalığının tekrar nüksettiği bilinen Göğebakan'ın hikayesi duyanları derinden etkiledi.

1994 yılında ilk eşinden ayrılan Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le evlendi. Yaklaşık on yıl süren bu evlilik ise 2010 yılında son buldu. Eski eşi Sema Bekmez 6 Kasım 2020'de şeker komasından 51 yaşında hayatını kaybetti.

Murat Göğebakan'ın Sema Bekmez'den boşanmasının sebebi ise kendisinden 20 yaş küçük basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile birlikte olmasıydı.

Murat Göğebakan'ın Sema Bekmez'den boşanmasının sebebi ise kendisinden 20 yaş küçük basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile birlikte olmasıydı.

Göğebakan'ın vefatının ardından annesi 'Oğlum kanseri yendi, ihaneti yenemedi' demiş, ve usta ismin tedaviyi reddettiğini açıklamıştı.

Şarkılarıyla hala birçok kişi tarafından sevilen ve dinlenen Murat Göğebakan'ın 'Vurgunum' şarkısının hikayesini herkes bir kadın için yazıldığını düşünse de, hikaye düşünülenden farklıydı.

Şarkılarıyla hala birçok kişi tarafından sevilen ve dinlenen Murat Göğebakan'ın 'Vurgunum' şarkısının hikayesini herkes bir kadın için yazıldığını düşünse de, hikaye düşünülenden farklıydı.

Gelin sözleriyle yüreğimizi dağlayan şarkının hikayesini usta isimden dinleyelim...

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Yıllar önce bir röportajında Vurgunum şarkısının hikayesini anlatan Murat Göğebakan, şarkının Umre'de yazıldığını söylemiş.

Yıllar önce bir röportajında Vurgunum şarkısının hikayesini anlatan Murat Göğebakan, şarkının Umre'de yazıldığını söylemiş.

'Şarkının sözlerinde şu satırlar vardı; 'Ben gönlümün ayak bağını senin kapına astım da geldim…' Yani, Biz her şeyiyle gönlümüzün ayak bağını bıraktık geldik. 'Benim için dünya ile alakalı birçok şeyi kapattım ben' yani 'Sana geldim ben!' dedim.  O ortam içerisinde beraberinde burada samimiyet, sağlık, özel hayat vardı. O sıkıntılı ara dönemde ben oraya gittim, sığındım. Çünkü bana göre bir kulun gidebileceği, sığınabileceği ilk yerdir ve eğer sabrınla beklersen mükâfatını mutlaka Cenab-ı Allah nasip eder.'

Şarkının Medine'de yazıldığı öğrenilirken, Murat Göğebakan huzuru bulduğu topraklarda "Vurgunum" şarkısını yazmaya başladığını bu sözlerle anlatmış...

Şarkının Medine'de yazıldığı öğrenilirken, Murat Göğebakan huzuru bulduğu topraklarda "Vurgunum" şarkısını yazmaya başladığını bu sözlerle anlatmış...

'Biz ilk Medine-i Münevvere'ye geldiğimizde içeriye girip Ravza'ya doğru ilerlerken öğle ezanı okunuyordu ve çok sevdiğim bir ağabeyim bana 'İnşallah burada çok güzel bir şey yazarsın' dedi. Ben de orda; 'Nasip eden nasip ederse, nasip olana eyvallah!' deriz dedim. Bir anda daha Ravza'ya gelmemişken yürürken bile bunu söylüyordum. Ravza'nın karşısına geçtiğimde döndüm ağabeye 'Ben gönlümün ayak bağını senin kapına astım da geldim' dedim. Aslında orijinalinde şunu demiştik; 'Ben gönlümün ayak bağını bela durağına astım da geldim.' Yani, 'Konuyu kapattım, her şeyi bitirdim ben. Yüreğim temiz gitmek istiyorum ben ve Sana öyle geldim, samimi geldim' demek istemiştim ve orda başladı. O gece, yatsı namazından sonra genç kardeşlerimizle sohbet ederken ben de bir yandan dilimin döndüğünce aşkı anlatırken bir yandan da notlar tutuyordum. Yazmaya başladık ve işte 'Vurgunum' çıktı.'

Daha önce bir konserinde şarkının hikayesini paylaşan Murat Göğebakan'ın o anlarını gelin birlikte izleyelim:

Sizin için her dinleyeni farklı yerlere götüren Vurgunum şarkısını şöyle bırakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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