Duyanın Gözyaşlarına Boğulduğu Murat Göğebakan'ın 'Vurgunum' Şarkısının Altında Yatan Hikayeyi Anlatıyoruz!
Duyanın Gözyaşlarına Boğulduğu Murat Göğebakan'ın 'Vurgunum' Şarkısının Altında Yatan Hikayeyi Anlatıyoruz!
Murat Göğebakan, sadece sesiyle değil, yaşadığı acı dolu hayatıyla da hafızalara kazınan bir isimdi. Anadolu rock müziğinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Göğebakan, şarkılarıyla milyonları etkiledi, kalbimize dokundu. 2014 yılında hayata gözlerini yuman ünlü sanatçının hayatı, tıpkı şarkıları gibi derin izler bırakmıştı.
Peki, bundan 11 yıl önce yayınlanan ve hala büyük bir ilgiyle dinlenen “Vurgunum” şarkısının arkasındaki gerçek anlamı biliyor musunuz? Hepimizin bildiği ve sevdiği bu şarkının aslında nasıl doğduğunu ve ardındaki anlamı gelin birlikte inceleyelim
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Murat Göğebakan, yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda yaşamı boyunca çok büyük acılarla başa çıkan sanatçılarımızdan biriydi.
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'Onun gibisi bir daha zor gelir' diyebileceğimiz sanatçı Murat Göğebakan’ın hayatının dönüm noktalarından biri, kanserle mücadelesiydi.
11 yıllık eşi Sema Bekmez'in kendisini aldattığını öğrendikten sonra hastalığının tekrar nüksettiği bilinen Göğebakan'ın hikayesi duyanları derinden etkiledi.
Murat Göğebakan'ın Sema Bekmez'den boşanmasının sebebi ise kendisinden 20 yaş küçük basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile birlikte olmasıydı.
Şarkılarıyla hala birçok kişi tarafından sevilen ve dinlenen Murat Göğebakan'ın 'Vurgunum' şarkısının hikayesini herkes bir kadın için yazıldığını düşünse de, hikaye düşünülenden farklıydı.
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Yıllar önce bir röportajında Vurgunum şarkısının hikayesini anlatan Murat Göğebakan, şarkının Umre'de yazıldığını söylemiş.
Şarkının Medine'de yazıldığı öğrenilirken, Murat Göğebakan huzuru bulduğu topraklarda "Vurgunum" şarkısını yazmaya başladığını bu sözlerle anlatmış...
Daha önce bir konserinde şarkının hikayesini paylaşan Murat Göğebakan'ın o anlarını gelin birlikte izleyelim:
Sizin için her dinleyeni farklı yerlere götüren Vurgunum şarkısını şöyle bırakalım...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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