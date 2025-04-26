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Sinyalleri Bozarak İletişimi Engelleyen Jammer'lar Neden Yasak? Anayasa Ne Diyor?

Sinyalleri Bozarak İletişimi Engelleyen Jammer'lar Neden Yasak? Anayasa Ne Diyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 21:13

İletişim, günümüz dünyasında hem bireysel özgürlüklerin hem de kamu düzeninin temel taşlarından biri. Bu iletişimi hedef alarak çalışan jammer cihazları ise belirli frekansları bozarak cep telefonu, Wi-Fi, GPS gibi sistemlerin çalışmasını engelliyor.

Peki 'jammer' olarak bilinen bu cihazlar neden pek çok ülkede yasak? Türkiye’de anayasa ve ilgili kanunlar bu konuda ne söylüyor?

Buyurun beraber bakalım...

Kaynak: Elektronik Haberleşme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, FCC

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Öncelikle isterseniz, "jammer" olarak da bilinen sinyal bozucu nedir, birlikte bir bakalım...

Öncelikle isterseniz, "jammer" olarak da bilinen sinyal bozucu nedir, birlikte bir bakalım...

Jammer cihazları, belirli bir alanda radyo frekanslarını, yani telefon, GPS, Wi-Fi gibi sinyalleri bozuyor ya da tamamen kesiyor. Anlayacağınız, jammer gördüğünüz yerde iletişim yok gibi bir şey.

Peki nasıl çalışıyor? Çalışma prensibi, çevredeki sinyalleri 'bozmak' adına, hedef cihazların kullandığı frekansa aynı frekansta güçlü bir sinyal yaymaktır. Bu sayede cep telefonları, Wi-Fi ağları, GPS gibi cihazlar, sinyalleri alıp veremez hale gelir.

Dünyada jammer kullanımı, genel itibarıyla yasaklanmış olup yalnızca belirli devlet kurumları ve güvenlik birimleri için istisna teşkil eder.

Dünyada jammer kullanımı, genel itibarıyla yasaklanmış olup yalnızca belirli devlet kurumları ve güvenlik birimleri için istisna teşkil eder.

Birçok ülke, bireysel ve ticari kullanımın, özellikle de halkın iletişimine müdahale edilmesinin önüne geçmek amacıyla katı düzenlemeler getirmiştir. Türkiye de bu küresel düzenlemenin bir parçası olmakla birlikte kanuni sorumluluklar aynı şekilde geçerlidir.

Jammer cihazları, güvenlik tehditleri yaratabileceği insanların haberleşme hakkına müdahale edebileceği ve acil durumlara zarar verebileceği için, devletin kontrolündeki özel alanlarla sınırlı bir şekilde kullanılabilir.

Peki neden yasak?

Peki neden yasak?

Çünkü Türkiye’de haberleşme özgürlüğü anayasal bir haktır. Bir kişinin veya kurumun başka kişilerin iletişim hakkına müdahale etmesi, ciddi bir hukuki suçtur. Bu yüzden, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun 124. maddesi (Haberleşmenin Engellenmesi) kapsamında jammer kullanımı kısıtlanmıştır.

Bu yetki sadece belirli kamu kurumlarına tanınmıştır.

Bunlar; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi devletin güvenlik birimleridir.

Bu kurumlar da 'jammer' kullanırken belirli kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundadır. Yani her şey denetim ve düzenleme altındadır.

Jammer, kişisel amaçlar için kullanılamaz.

Hiçbir gerekçe (örneğin kopya çekilmesini önlemek, şirket içinde gizliliği sağlamak, huzuru korumak vs.) jammer kullanımını meşrulaştırmaz. Yasaya göre, bu cihazların kullanılması durumunda kullanıcılar hem idari para cezaları hem de hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Aslına bakarsanız jammer kullanımının ihlaline yönelik emsal bir örnek de var.

Aslına bakarsanız jammer kullanımının ihlaline yönelik emsal bir örnek de var.

Mynet'in haberine göre, 2008 yılında bir şirket yöneticisi, ofisinde çalışanların telefonla dışarıyı aramasını önlemek için jammer kullandığı gerekçesiyle dava açıldı. Mahkemede 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'na muhalefetten yargılandı. Üç yıla kadar hapis istemiyle karşı karşıya kaldı.

Dünyadaki jammer kullanımının sınırlarına da göz atalım.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Communications Commission (FCC), sinyal bozucu cihazların satışını, dağıtımını ve kullanımını kesin şekilde yasaklıyor. FCC, 'kamu güvenliği, hava trafiği ve acil durum iletişimi' gibi alanlarda yaratabileceği riskler nedeniyle jammer kullanımının hem bireysel hem de kurumsal düzeyde büyük cezalarla karşılık bulduğunu net bir şekilde belirtiyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer bir yaklaşım var. Avrupa Elektronik Haberleşme Regülasyonları çerçevesinde, jammer cihazlarının kullanımı yalnızca belirli istisnai durumlarda devlet iznine bağlı olarak mümkün olabiliyor.

İngiltere’de Ofcom (İngiltere'nin iletişim düzenleyici kurumu) doğrudan müdahalelerde bulunuyor ve jammer kullanımı cezai yaptırımlara tabi tutuluyor.

Avustralya'da da iletişim yasaları kapsamında jammer kullanmak hem bireyler hem kurumlar için ağır para cezalarına ve hapis cezasına yol açabiliyor.

Anlayacağınız, hemen hemen her ülkede mantık aynı. Bireysel kullanım kesin yasak, devletin kendi güvenlik birimleri belirli protokoller dahilinde, sınırlı ve kontrollü şekilde kullanabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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