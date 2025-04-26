Sinyalleri Bozarak İletişimi Engelleyen Jammer'lar Neden Yasak? Anayasa Ne Diyor?

İletişim, günümüz dünyasında hem bireysel özgürlüklerin hem de kamu düzeninin temel taşlarından biri. Bu iletişimi hedef alarak çalışan jammer cihazları ise belirli frekansları bozarak cep telefonu, Wi-Fi, GPS gibi sistemlerin çalışmasını engelliyor.

Peki 'jammer' olarak bilinen bu cihazlar neden pek çok ülkede yasak? Türkiye’de anayasa ve ilgili kanunlar bu konuda ne söylüyor?

Buyurun beraber bakalım...

Kaynak: Elektronik Haberleşme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, FCC