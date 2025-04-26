Sinyalleri Bozarak İletişimi Engelleyen Jammer'lar Neden Yasak? Anayasa Ne Diyor?
İletişim, günümüz dünyasında hem bireysel özgürlüklerin hem de kamu düzeninin temel taşlarından biri. Bu iletişimi hedef alarak çalışan jammer cihazları ise belirli frekansları bozarak cep telefonu, Wi-Fi, GPS gibi sistemlerin çalışmasını engelliyor.
Peki 'jammer' olarak bilinen bu cihazlar neden pek çok ülkede yasak? Türkiye’de anayasa ve ilgili kanunlar bu konuda ne söylüyor?
Buyurun beraber bakalım...
Kaynak: Elektronik Haberleşme Kanunu, Türk Ceza Kanunu, FCC
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öncelikle isterseniz, "jammer" olarak da bilinen sinyal bozucu nedir, birlikte bir bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünyada jammer kullanımı, genel itibarıyla yasaklanmış olup yalnızca belirli devlet kurumları ve güvenlik birimleri için istisna teşkil eder.
Peki neden yasak?
Aslına bakarsanız jammer kullanımının ihlaline yönelik emsal bir örnek de var.
Dünyadaki jammer kullanımının sınırlarına da göz atalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın