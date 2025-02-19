Sen Hangi Duygunun İçine Sıkışmışsın?
Sen Hangi Duygunun İçine Sıkışmışsın?
Hayatta zaman zaman bazı duygulara hapsolmuş gibi hissedebiliriz. Kendimizi sürekli aynı döngüde buluyor, aynı hislerle boğuşuyor olabiliriz. Peki, sen hangi duygunun içine sıkışmışsın? Belki de farkında bile olmadan belirli bir duygunun etkisi altındasın!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında genelde nasıl hissedersin?
4. Zor bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?
5. Geçmişi çok sık düşünüyor musun?
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6. Başarıya ulaşmak için neler yaparsın?
7. Hangi durum seni daha çok etkiler?
8. Eleştiri kaldırabiliyor musun?
9. Bir problemle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
10. Kendinde en nefret ettiğin özelliğin ne?
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Sen üzüntünün içine sıkışmışsın!
Sen öfkenin içine sıkışmışsın!
Sen korkunun içine sıkışmışsın!
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