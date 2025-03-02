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Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 12:50

Herkesin bildiklerinden daha fazlasını arıyorsanız, sizin için ortamlarda satılacak en eşsiz bilgileri derledik. Yeni girdiğiniz ortamda ya da etkilemek istediğiniz kişinin yanında sohbetin kontrolünü elinize alabilirsiniz. Üstelik etrafınızdaki herkesi şaşırtacak birbirinden özel bilgilerle edebiyattan tarihe, ekonomiden ilişkilere, doğadan Türk mutfağına her konuda anlatacak bir şeyiniz olacak. 

İşte arkadaş ortamında satabileceğiniz 15 ilginç konu ve bilgi

Keyifli okumalar...

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1. Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi! 1001 Gece Masallarının Anlatıcısı Şehrazad ve Sultan Şehriyar Kimdir?

1. Binbir Gece Masalları'nın Hikayesi! 1001 Gece Masallarının Anlatıcısı Şehrazad ve Sultan Şehriyar Kimdir?

Şehrazad ile efsanevi Şehriyar'ı duymayanımız yoktur! Dünya edebiyatının en önemli eserleri arasında yer alan Binbir Gece Masalları, yani Arapça asıl adıyla 'Elfü Leyle ve Leyle' masal külliyatı anonim bir eserdir. Hint, Fars ve Arap kültürlerinden doğan eser farklı dönem ve coğrafyaların izlerini taşır. Peki, 1001 Gece Masalları'nın konusu nedir? Binbir Gece Masalları'nın anlatıcısı Şehrazad kimdir? Sultan Şehriyar kimdir? 

İşte, 1001 Gece Masalları'nın dünyaya mal olmuş hikayesi

2. Eskiden Araba Lastiklerinde Beyaz Renk Kullanılmasının Ardındaki Neden

2. Eskiden Araba Lastiklerinde Beyaz Renk Kullanılmasının Ardındaki Neden

Eskiden arabaların yanlarında gördüğümüz beyaz lastikler, bir dönemin en popüler tasarımlarından biriydi. Sadece şık bir görüntü sunmakla kalmıyor, üretim sürecinin doğal bir parçası olarak ortaya çıkıyordu. Ancak zamanla bu lastikler yerini tamamen siyah lastiklere bıraktı. Peki ama neden? 

Gelin bakalım.

3. Tam 10 Yıl Geçti: Mavi-Siyah Rengiyle Dünya Çapında Kafa Karışıklığı Yaratan Elbisenin Sırrı Neydi?

3. Tam 10 Yıl Geçti: Mavi-Siyah Rengiyle Dünya Çapında Kafa Karışıklığı Yaratan Elbisenin Sırrı Neydi?

Bundan tam 10 yıl önce, bir arkadaşınız size 'bu elbise sence hangi renk?' diye sorup bir elbise fotoğrafı göstermiş olabilir. Siz de 'mavi-siyah' cevabını vermiş olabilirsiniz. Bazı insanların ise o elbiseyi 'beyaz-sarı' renklerde gördüğünü öğrendiğinizde büyük bir şaşkınlık yaşamış olabilirsiniz. Evet, tüm dünyayı rengiyle ikiye bölen o meşhur elbisenin paylaşılmasının üzerinden tam 10 yıl geçti! 

Mavi-siyah ya da beyaz-altın sarısı elbise 26 Şubat 2015 tarihinde paylaşılmıştı. Peki bu elbisenin sırrı neydi? 

Eğer hala merak ediyorsanız, buyurun anlatalım.

4. İlişkilerde Neden Ne Yaparsak Yapalım Dikiş Tutturamıyoruz? Sürekli Aynı Döngüye Girmemizin Perde Arkası!

4. İlişkilerde Neden Ne Yaparsak Yapalım Dikiş Tutturamıyoruz? Sürekli Aynı Döngüye Girmemizin Perde Arkası!

Ne yaparsak yapalım ilişkilerimiz bir noktada tıkanıyor, sürekli aynı döngüye giriyoruz ve sonunda ya biz kaçıyoruz ya da karşımızdaki… Peki neden? Sorun hep karşı tarafta mı, yoksa farkında olmadan biz mi ilişkilerimizi sabote ediyoruz? Bazen güven problemleri, bazen geçmiş travmalar, bazen de farkında olmadan benimsediğimiz düşünce kalıpları nedeniyle ilişkilerde istikrar sağlamakta zorlanabiliyoruz.  

Eğer siz de 'Bu sefer olacak' diye başladığınız ilişkilerin neden kısa sürdüğünü, neden hep aynı sorunlarla karşılaştığınızı merak ediyorsanız, gelin bu döngünün perde arkasına birlikte bakalım!

5. Kar Yenir mi? Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?

5. Kar Yenir mi? Kar Yemek Sağlığa Zararlı mı?

Kış aylarında sokaklar kara hasret kalıp kar topu oynayanlarla dolarken neden karın 'tadına bakma' refleksini hepimiz gösteriyoruz. Bembeyaz pamuk gibi kar iştahımızı mı açıyor bilmiyoruz ama eminim karın tadına bakmayan yoktur. Peki kar yenir mi? Kar yemek zararlı mı? 

Uzmanların bu konuda hemfikir olduğu bir görüş var: Nereden kar yediğinize dikkat!

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6. Bu Sürede Dizi İzlenir: Telefonların Son Kalan %1 Şarjı Neden Bir Türlü Bitmek Bilmiyor?

6. Bu Sürede Dizi İzlenir: Telefonların Son Kalan %1 Şarjı Neden Bir Türlü Bitmek Bilmiyor?

Telefonun şarjı %100’den %30’a düşünce resmen ışık hızında tükeniyor. Ama %1’e geldiğinde, sanki o son parça piliyle varoluş savaşına giriyor! Bunu fark edenler arasında yalnız değilsiniz çünkü birçok kişi, telefonlarının son yüzdeye geldiğinde normalden çok daha uzun süre dayandığını söylüyor. Gerçekten böyle mi yoksa şarjın azaldığını görünce zaman algımız mı değişiyor? Gelin bakalım!

7. Hatalarımızdan Ders Çıkarsak da Neden Sürekli Aynı Hataları Yapma Eğilimindeyiz?

7. Hatalarımızdan Ders Çıkarsak da Neden Sürekli Aynı Hataları Yapma Eğilimindeyiz?

Hepimiz hayatımızın bir noktasında aynı hataları tekrar tekrar yapıyoruz. Aslında bunun sebebi, beynimizin olayları gerçekçi olmayan şekilde yorumlaması. Düşünce kalıplarımız bazen yanlış kararlar almamıza yol açabiliyor.

Hataları tekrarlamaktan kaçınmak için ise düşüncelerimizi sorgulamak gerekir. 'Bu düşünce doğru mu?' sorusunu sorarak, otomatik düşüncelerimizi daha sağlıklı şekilde değerlendirip, alternatif düşünceler geliştirebiliriz. Peki neden sürekli aynı hataları tekrarlıyoruz? Bilişsel çarpıtmalar ve otomatik davranışlar bu süreci nasıl değiştiriyor?

Beraber bakalım...

8. Gündemimiz Almanya Seçimleri: Hükümet Başkanına Neden 'Şansölye' Deniyor?

8. Gündemimiz Almanya Seçimleri: Hükümet Başkanına Neden 'Şansölye' Deniyor?

Almanya, 23 Şubat Pazar günü yeni başbakanı ve parlemontoyu belirlemek için sandık başına gitti. AB'nin en büyük ülkesi olan Almanya'daki seçimlerin ülkenin ve diğer ülkelerin gidişatını nasıl etkileyeceği merak konusu. Haliyle, Almanya seçim sürecine dair merak edilen ise birçok detay var.

Örneğin, Alman hükümet başkanına neden 'şansölye' deniyor?

9. Muzun Liflerini Soyuyor musunuz? Kabuğu, Meyvesi Derken Şimdi de Muz Liflerinin Yararları Ortaya Çıktı

9. Muzun Liflerini Soyuyor musunuz? Kabuğu, Meyvesi Derken Şimdi de Muz Liflerinin Yararları Ortaya Çıktı

Muzun lifli kısımlarını yiyor musunuz, yoksa mandalina gibi muzu da liflerinden ayırıyor musunuz? Dr. Manuel Viso, muzun floem demetleri olarak adlandırılan kısımları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Meğer muzun kan damarlarıymış ve bir hayli de faydalıymış. Bu kez vitamini kabuğunda değil damarlarında saklı. Peki, muzun lifli kısmı ne kadar faydalı? Muz mu sağlıklı, lifleri mi? 

Gelin, öğrenelim

10. Dünya Nüfusunun Yalnızca %10'u Sahip: B Kan Grubu Olan İnsanlar Daha Yavaş Yaşlanıyor!

10. Dünya Nüfusunun Yalnızca %10'u Sahip: B Kan Grubu Olan İnsanlar Daha Yavaş Yaşlanıyor!

Yaşlanma hızımızın tamamen genetik olduğunu düşünebiliriz. Ancak bilim insanları, kan grubunun da bu süreci etkileyebileceğini söylüyor. Yeni araştırmalar, bazı kişilerin biyolojik olarak daha yavaş yaşlandığını ortaya çıkardı. Bunun arkasında vücudun kendini yenileme mekanizması yatıyor olabilir.

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11. Hepimizin Bazen Peri Masalına İhtiyacına Var! Romantik Komediler Gerçek Hayatta Neden Mümkün Değil?

11. Hepimizin Bazen Peri Masalına İhtiyacına Var! Romantik Komediler Gerçek Hayatta Neden Mümkün Değil?

Güldüren tesadüfler silsilesi etrafında şekillenen ve mutlu sonla biten romantik komedilerin hepimizde ayrı bir yeri vardır. Dram dolu, imkansız aşkları konu alan filmler içimizi bayarken aşkı ve mutluluğu hissettirip güldüren filmler ilaç gibi geliyor. 

Romantik komediler hep mutlu sonla biter. Sözlük tanımı da böyledir. Garip ve komik tesadüfler arasında yaşanan o sevgi dolu ilişkilere gıpta ederiz. Peki romantik komediler gerçek hayatta neden mümkün değil?

12. Fantastik Bilim Kurgu Tadında Bir Hikaye: Vezirparmağı Tatlısının Adı Nereden Geliyor?

12. Fantastik Bilim Kurgu Tadında Bir Hikaye: Vezirparmağı Tatlısının Adı Nereden Geliyor?

Türk mutfağında et yemeklerinden zeytinyağlılara, kahvaltılık ürünlerden tatlılara envaiçeşit yemek var. Binlerce yemeğe de birbirinden farklı isimler bulmak gittikçe zorlaşmış olacak ki zaman zaman kulağa 'uydurma' gibi gelen yemek isimleri çıkmış. İmambayıldı, kadın budu köfte, yengen, alinazik, gavurdağı...Elbette olmazsa olmaz 'vezirparmağı' tatlısı. Peki bu isimlerin nereden geldiğini, kimin bulduğunu hiç merak ettiniz mi? 

Vezirparmağı tatlısının adı gerçekten bir vezirden geliyor. Fakat ardında yatan hikaye biraz da fantastik bilim kurgu tadında!

Gelin, beraber Osmanlı zamanına gidip bu tatlının hikayesini öğrenelim.

13. En Büyük Fobileri: Kediler Elektrikli Süpürgeden Neden Delicesine Korkar?

13. En Büyük Fobileri: Kediler Elektrikli Süpürgeden Neden Delicesine Korkar?

Evde süpürgeyi açtığınız anda kediniz bir anda kayboluyorsa yalnız değilsiniz. Pek çok kedi, süpürgeyi gördüğünde panikle kaçıyor. Gürültü, titreşim ve hareketi onları tedirgin edebiliyor. Ancak bazı kediler bu korkuyu daha yoğun yaşıyor. Peki, bu durumun altında yatan sebepler neler?

14. 2001 Ekonomik Krizi Neden Oldu? 2001 Krizinden Bugünün Ekonomik Krizine Benzerlikler ve Farklılıklar

14. 2001 Ekonomik Krizi Neden Oldu? 2001 Krizinden Bugünün Ekonomik Krizine Benzerlikler ve Farklılıklar

Türkiye ekonomisini sarsan, siyaset iklimini bir daha geri dönüşümü olmayacak şekilde değiştiren 2001 ekonomik krizini hatırlar mısınız?  19 Şubat 2001'deki MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan 'Anayasa kitapçığı fırlatma' kavgasıyla körüklenen ekonomik kriz, Türkiye’nin yıllardır karşılaştığı siyasi ve ekonomik sorunların bir sonucu olarak yıkıcı etkilerle vuku buldu.

2001 krizinin üzerinden 23 sene geçerken Türkiye yeni bir ekonomik krizle boğuşuyor. Peki son yıllarda yaşadığımız ekonomik krizle 2001 krizinin benzer özellikleri ve çıkarılması gereken dersler neler?

15. Islak mı, Soğuk mu? İnsanların Ayırt Edememe Sebebi Aslında "Islaklığı" Algılayan Sinirlerinin Olmaması!

15. Islak mı, Soğuk mu? İnsanların Ayırt Edememe Sebebi Aslında "Islaklığı" Algılayan Sinirlerinin Olmaması!

Kış aylarında balkona çamaşır astığınız oldu mu hiç? Belli bir süre sonra da bu çamaşırları toplamaya karar verdiniz fakat çamaşırların kuruyup kurumadığını bir türlü anlamıyorsunuz. Yıkayıp astığınız çamaşırlarınız hala ıslak da olabilir, soğuk havanın etkisiyle soğuk da olabilir! Evirip çevirdiniz, orasına burasına dokundunuz ama hala anlamıyorsunuz. Islak mı yoksa sadece soğuk mu? 

Aslında buna karar verememe sebebiniz insanlarda 'ıslaklığa duyarlı sinirlerin' olmaması. Peki nasıl oluyor da 'ıslak' kavramı beynimizde oluşuyor?

Gelin detaylıca öğrenelim!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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