Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Bundan tam 10 yıl önce, bir arkadaşınız size 'bu elbise sence hangi renk?' diye sorup bir elbise fotoğrafı göstermiş olabilir. Siz de 'mavi-siyah' cevabını vermiş olabilirsiniz. Bazı insanların ise o elbiseyi 'beyaz-sarı' renklerde gördüğünü öğrendiğinizde büyük bir şaşkınlık yaşamış olabilirsiniz. Evet, tüm dünyayı rengiyle ikiye bölen o meşhur elbisenin paylaşılmasının üzerinden tam 10 yıl geçti!

Mavi-siyah ya da beyaz-altın sarısı elbise 26 Şubat 2015 tarihinde paylaşılmıştı. Peki bu elbisenin sırrı neydi?

Eğer hala merak ediyorsanız, buyurun anlatalım.