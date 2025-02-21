2001 Ekonomik Krizi Neden Oldu? 2001 Krizinden Bugünün Ekonomik Krizine Benzerlikler ve Farklılıklar

2001 krizi, bankacılık ve kamu maliyesi temelli bir çöküşken günümüzde yüksek enflasyon, kur istikrarsızlığı ve dış borç riski öne çıkan etmenler. 2001’de IMF ile hızlı bir reform süreci başlamıştı, ancak bugün dış destekli bir ekonomik program yok ve belirsizlik fazla.

Günümüzde ekonomi daha büyük ve çeşitlenmiş olsa da enflasyonun kalıcılaşması ve güven kaybı büyük risk oluşturuyor.

2001’de alınan önlemlerle ekonomi 2002-2003’te hızla toparlanmıştı. Günümüzde de etkili ve doğru ekonomi politikaları uygulanmazsa kriz sarmalı derinleşme riskiyle karşı karşıya.