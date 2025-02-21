2001 Ekonomik Krizi Neden Oldu? 2001 Krizinden Bugünün Ekonomik Krizine Benzerlikler ve Farklılıklar
2001 Ekonomik Krizi Neden Oldu? 2001 Krizinden Bugünün Ekonomik Krizine Benzerlikler ve Farklılıklar
Türkiye ekonomisini sarsan, siyaset iklimini bir daha geri dönüşümü olmayacak şekilde değiştiren 2001 ekonomik krizinin bugün yıldönümü. 19 Şubat 2001'deki MGK toplantısında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan 'Anayasa kitapçığı fırlatma' kavgasıyla körüklenen ekonomik kriz, Türkiye’nin yıllardır karşılaştığı siyasi ve ekonomik sorunların bir sonucu olarak yıkıcı etkilerle vuku buldu.
2001 krizinin üzerinden 23 sene geçerken Türkiye yeni bir ekonomik krizle boğuşuyor. Peki son yıllarda yaşadığımız ekonomik krizle 2001 krizinin benzer özellikleri ve çıkarılması gereken dersler neler?
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Tarih 21 Şubat 2001’i gösterdiğinde Türkiye yıllardır yaşadığı siyasi ve ekonomik sorunların yıkıcı etkisiyle karşılaştı.
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Ekonomik krizin patlak verdiği günün ertesi 22 Şubat’ta gecelik faizler Cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine fırladı.
Ekonomik kriz gazete manşetlerinde böyle yer buldu 👇
21 Şubat 2001 Cuma / Yeni Şafak 👇
20 Şubat 2001 / Milliyet 👇
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23 Şubat Cuma / Posta 👇
1990-2002 yılları arasındaki hükümetlerin ömrü 1 yıl sürdü.
2001 ekonomik kriz, AKP’ye iktidarın yolunu açtı.
4 Kasım 2002 tarihli Vatan gazetesinin manşetlerinde AKP’nin seçimi kazanması “Sandıktan Öfke Çıktı” başlığıyla yer buldu 👇
2001 ekonomik krizinin kısacık bir hatırlatmasını yaptıktan sonra günümüze dönelim. Peki günümüz ekonomik krizi ile 2001 krizinin benzerlikleri neler?
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2001 ekonomik krizi ve günümüzde yaşanan ekonomik kriz arasında farklılıklar neler?
Yıllar farklı, politikalar farklı ama risk aynı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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