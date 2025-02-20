Özgür Demirtaş “Bu Tuzaklardan Kaçın” Diyerek Uyardı: Yatırım Yaparken Sıkça Yapılan 8 Hata
Özgür Demirtaş “Bu Tuzaklardan Kaçın” Diyerek Uyardı: Yatırım Yaparken Sıkça Yapılan 8 Hata
Sosyal medya hesabından gündeme ve ekonomiye dair sıklıkla paylaşımlarda bulunan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Prof. Dr. Demirtaş, bu kez yatırımcıları uyardı. Yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yapılırken sıkça yapılan 8 hatayı sıralayan Demirtaş, “Bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır” dedi.
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Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’de enflasyon yüzde 43.4 düzeyinde. Uluslararası Para fonu (IMF) verilerine göre ise Türkiye, enflasyon konusunda dünyanın en kötü 6’ncı ülkesi.
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Yüksek enflasyon yatırım yapmak isteyenleri defalarca kez düşündürmek zorunda bırakıyor. Bu nedenle yatırımcılara uyarı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.
"Yatırım kararları dikkatle ele alınmalı ve bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır."
Demirtaş’ın “İşte yüksek enflasyonlu ülkelerde yapılan başlıca yatırım hataları” sözleriyle sıraladığı 8 hata şöyle 👇
1. Enflasyonun Satın Alma Gücü Üzerindeki Etkisini Göz Ardı Etmek
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2. Kısa Vadeli Düşünmek
3. Yerel Para Biriminde Aşırı Güven
4. Yanlış Varlıklara Yatırım Yapmak
5. Risk Yönetimini İhmal Etmek
6. Enflasyon Korumalı Araçları Kullanmamak
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7. Paniğe Kapılıp Aceleci Davranmak
8. Maliyet Artışlarını Hesaba Katmamak
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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