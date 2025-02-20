Özgür Demirtaş “Bu Tuzaklardan Kaçın” Diyerek Uyardı: Yatırım Yaparken Sıkça Yapılan 8 Hata

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a göre yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yapılırken tekrarlanan hataların nedeni, ekonomiyi iyi okuyamamaktan kaynaklanıyor. Bir diğer anlamıyla, hatalar enflasyonun ekonomik etkilerini tam olarak anlamamak veya yanlış stratejiler uygulamaktan ileri geliyor.

Demirtaş, uyarılarına şu sözlerle başladı:

'Yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yaparken sıkça yapılan hatalar, genellikle enflasyonun ekonomik etkilerini tam olarak anlamamak veya yanlış stratejiler uygulamaktan kaynaklanır. Bu tür ortamlarda yatırım kararları dikkatle ele alınmalı ve bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır.'