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Özgür Demirtaş “Bu Tuzaklardan Kaçın” Diyerek Uyardı: Yatırım Yaparken Sıkça Yapılan 8 Hata

Özgür Demirtaş “Bu Tuzaklardan Kaçın” Diyerek Uyardı: Yatırım Yaparken Sıkça Yapılan 8 Hata

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2025 - 14:52

Sosyal medya hesabından gündeme ve ekonomiye dair sıklıkla paylaşımlarda bulunan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. Prof. Dr. Demirtaş, bu kez yatırımcıları uyardı. Yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yapılırken sıkça yapılan 8 hatayı sıralayan Demirtaş, “Bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır” dedi.

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Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’de enflasyon yüzde 43.4 düzeyinde. Uluslararası Para fonu (IMF) verilerine göre ise Türkiye, enflasyon konusunda dünyanın en kötü 6’ncı ülkesi.

Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’de enflasyon yüzde 43.4 düzeyinde. Uluslararası Para fonu (IMF) verilerine göre ise Türkiye, enflasyon konusunda dünyanın en kötü 6’ncı ülkesi.

IMF tarafından derlenen verilere göre Türkiye’den daha kötü enflasyonu sahip ülkeler sırasıyla Zimbabve, Sudan, Güney Sudan, Arjantin, Venezuela.

Yüksek enflasyon yatırım yapmak isteyenleri defalarca kez düşündürmek zorunda bırakıyor. Bu nedenle yatırımcılara uyarı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

Yüksek enflasyon yatırım yapmak isteyenleri defalarca kez düşündürmek zorunda bırakıyor. Bu nedenle yatırımcılara uyarı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan geldi.

X hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Demirtaş, yüksek enflasyonu ülkelerde yatırım yaparken sıkça yapılan hataları sıraladı.

"Yatırım kararları dikkatle ele alınmalı ve bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır."

"Yatırım kararları dikkatle ele alınmalı ve bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır."
twitter.com

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a göre yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yapılırken tekrarlanan hataların nedeni, ekonomiyi iyi okuyamamaktan kaynaklanıyor. Bir diğer anlamıyla, hatalar enflasyonun ekonomik etkilerini tam olarak anlamamak veya yanlış stratejiler uygulamaktan ileri geliyor.

Demirtaş, uyarılarına şu sözlerle başladı: 

'Yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırım yaparken sıkça yapılan hatalar, genellikle enflasyonun ekonomik etkilerini tam olarak anlamamak veya yanlış stratejiler uygulamaktan kaynaklanır. Bu tür ortamlarda yatırım kararları dikkatle ele alınmalı ve bazı yaygın tuzaklardan kaçınılmalıdır.'

Demirtaş’ın “İşte yüksek enflasyonlu ülkelerde yapılan başlıca yatırım hataları” sözleriyle sıraladığı 8 hata şöyle 👇

Demirtaş’ın “İşte yüksek enflasyonlu ülkelerde yapılan başlıca yatırım hataları” sözleriyle sıraladığı 8 hata şöyle 👇

1. Enflasyonun Satın Alma Gücü Üzerindeki Etkisini Göz Ardı Etmek

1. Enflasyonun Satın Alma Gücü Üzerindeki Etkisini Göz Ardı Etmek

Yatırımcılar, nominal getiri oranlarına odaklanıp reel getiri (enflasyondan arındırılmış getiri) hesaplamasını ihmal edebilir. Örneğin, bir yatırım yüzde 20 getiri sağlıyorsa ama enflasyon yüzde 25 ise, gerçekte satın alma gücünüz azalır. 

Hata: Enflasyonu hesaba katmadan 'kârlı' görünen yatırımlara yönelmek.

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2. Kısa Vadeli Düşünmek

Yüksek enflasyonlu ortamlarda para hızla değer kaybettiği için insanlar genellikle kısa vadeli çözümlere (örneğin, nakit tutmak) yönelebilir. Ancak nakit, enflasyon karşısında erir. 

Hata: Uzun vadeli, enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklara (altın, döviz, gayrimenkul, yüksek faizli yerel para gibi) yatırım yapmamak.

3. Yerel Para Biriminde Aşırı Güven

3. Yerel Para Biriminde Aşırı Güven

Yerel para biriminin değer kaybedeceğini öngörmeden, tüm yatırımları yerel para cinsinden yapmak risklidir. Enflasyonun yüksek olduğu ülkelerde döviz kuru dalgalanmaları sık görülür ve bu durum yerel para birimindeki varlıkların değerini eritebilir.

4. Yanlış Varlıklara Yatırım Yapmak

4. Yanlış Varlıklara Yatırım Yapmak

 A-Sabit Getirili Menkul Kıymetler:

Yüksek enflasyonda sabit faizli tahviller veya mevduatlar reel kayıplara yol açabilir. 

B-Değer Kaybeden Sektörler:

Enflasyonun vurduğu, fiyatlama yapamayan veya ithalata bağımlı sektörlere yatırım yapmak zarar getirebilir.

5. Risk Yönetimini İhmal Etmek

5. Risk Yönetimini İhmal Etmek

Yüksek enflasyonlu ülkelerde ekonomik belirsizlik fazladır. Portföyü çeşitlendirmemek veya tüm sermayeyi tek bir varlığa yatırmak, beklenmedik çöküşlerde büyük kayıplara neden olabilir.

6. Enflasyon Korumalı Araçları Kullanmamak

6. Enflasyon Korumalı Araçları Kullanmamak

Bazı ülkelerde enflasyona endeksli tahviller veya benzeri araçlar bulunurken, yatırımcılar bu fırsatları değerlendirmeyebilir. Bu, enflasyona karşı korumasız kalmalarına yol açar. Bu tahviller ancak enflasyon ölçümünün doğru yapıldığı ülkelerde işe yarar.

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7. Paniğe Kapılıp Aceleci Davranmak

7. Paniğe Kapılıp Aceleci Davranmak

Enflasyonun yarattığı panikle, piyasa zamanlamasını yanlış yaparak (örneğin, dipte satıp zirvede almak) zarar edilebilir. 

Hata: Duygusal kararlar yerine soğukkanlı bir strateji eksikliği.

8. Maliyet Artışlarını Hesaba Katmamak

8. Maliyet Artışlarını Hesaba Katmamak

İşletme sahipleri veya girişimciler, enflasyonun hammadde, işçilik ve operasyonel maliyetleri artıracağını öngörmezse, yatırımın kârlılığı beklenenden düşük kalabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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