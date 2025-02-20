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iPhone Zammı Yolda: ABD’de Apple Ürünlerinin Fiyatı Yüzde 9 Artabilir

iPhone Zammı Yolda: ABD’de Apple Ürünlerinin Fiyatı Yüzde 9 Artabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.02.2025 - 10:57

ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı gümrük vergisi kararı Apple ürünlerini de vurdu. Bank of America (BofA) gümrük vergisinin etkisini dengelemek için Apple ürünlerine zam gelebileceğini belirtti. BofA analizinde başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine ABD’de yüzde 9 oranında fiyat artışı olabileceğinin altını çizdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından ticarette endişe arttı. Trump'ın yeni gümrük tarifeleri tehdidi, küresel ticareti önemli derecede etkileyecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından ticarette endişe arttı. Trump'ın yeni gümrük tarifeleri tehdidi, küresel ticareti önemli derecede etkileyecek.

Apple ürünleri de Trump'ın yeni gümrük tarifelerinden nasibini alacak gibi görünüyor. ABD'de, iPhone başta olmak üzere Apple ürünlerine zam yapılması planlanıyor.

Apple, yüzde 3 oranında düşüş yaşayabilir.

Apple, yüzde 3 oranında düşüş yaşayabilir.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu. Eğer teknoloji devi Apple, yüzde 10’luk vergiye karşılık bir fiyat ayarlaması gerçekleştirmezse hisse başı yüzde 3 oranın düşüş yaşayacak.

Bank of America (BofA): Yüzde 9 oranında zam gelebilir.

Bank of America (BofA): Yüzde 9 oranında zam gelebilir.

BofA yaptığı analizde “iPhone modellerinin çoğu artık Hindistan'da üretilebiliyor olsa da, Trump'ın Hindistan'a uygulayabileceği karşılıklı tarifelerin Çin'in yüzde 10'luk tarifesinden muhtemelen daha yüksek olacak” dedi. 

Analizde Apple’ın vergi tarifesine karşılık yüzde 9 oranında zam yapması gerektiği ifade edildi. 

Apple, ABD’de yılda yaklaşık 50 milyon iPhone satıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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