iPhone Zammı Yolda: ABD’de Apple Ürünlerinin Fiyatı Yüzde 9 Artabilir
iPhone Zammı Yolda: ABD’de Apple Ürünlerinin Fiyatı Yüzde 9 Artabilir
ABD Başkanı Donald Trump’ın tartışmalı gümrük vergisi kararı Apple ürünlerini de vurdu. Bank of America (BofA) gümrük vergisinin etkisini dengelemek için Apple ürünlerine zam gelebileceğini belirtti. BofA analizinde başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerine ABD’de yüzde 9 oranında fiyat artışı olabileceğinin altını çizdi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerinin ardından ticarette endişe arttı. Trump'ın yeni gümrük tarifeleri tehdidi, küresel ticareti önemli derecede etkileyecek.
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Apple, yüzde 3 oranında düşüş yaşayabilir.
Bank of America (BofA): Yüzde 9 oranında zam gelebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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