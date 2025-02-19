onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Apple, Yeni Uygun Fiyatlı iPhone 16e Modelini Tanıttı! Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, Yeni Uygun Fiyatlı iPhone 16e Modelini Tanıttı! Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.02.2025 - 20:53

Apple, uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı iPhone modelini resmen tanıttı. Cihaz, önceki uygun fiyatlı iPhone modellerinden farklı bir tasarıma sahip. Yeni teknolojilerle donatılan bu model, birçok açıdan dikkat çekiyor. Ancak bazı önemli değişiklikler de var. Özellikle fiyatı konusunda kullanıcıları ikiye bölebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Apple, yıllardır güncellenmeyen iPhone SE serisini rafa kaldırarak onun yerine iPhone 16e modelini tanıttı. Yeni cihaz, iPhone 14 tasarımına benzer bir çentikli ekrana sahip.

Apple, yıllardır güncellenmeyen iPhone SE serisini rafa kaldırarak onun yerine iPhone 16e modelini tanıttı. Yeni cihaz, iPhone 14 tasarımına benzer bir çentikli ekrana sahip.

Böylece Home tuşlu iPhone modellerinin devri tamamen kapanmış oldu. Bunun yerine artık tüm modellerde olduğu gibi Face ID teknolojisi kullanılıyor.

Böylece Home tuşlu iPhone modellerinin devri tamamen kapanmış oldu. Bunun yerine artık tüm modellerde olduğu gibi Face ID teknolojisi kullanılıyor.

Cihazın siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı mat renk seçeneği bulunuyor.

iPhone 16e Hangi Özelliklere Sahip?

iPhone 16e Hangi Özelliklere Sahip?

Apple, iPhone 16e’yi A18 çipi ile güçlendirdi ve bu modelde Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini aktif hale getirdi. Ayrıca kendi tasarladığı yeni C1 modemini ilk kez bu cihazda kullandı.

Batarya performansı açısından Apple, bu modelin şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip 6.1 inç iPhone olduğunu belirtiyor.

Batarya performansı açısından Apple, bu modelin şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip 6.1 inç iPhone olduğunu belirtiyor.

iPhone 16e, iPhone SE serisinin tüm nesillerinden 12 saat daha uzun kullanım süresi sunuyor. Bir diğer önemli değişiklik ise Lightning girişinin tamamen kaldırılması ve yerine USB-C bağlantısına geçilmesi.

iPhone 16e Ekran ve Kamera Özellikleri

iPhone 16e Ekran ve Kamera Özellikleri

6.1 inç Super Retina XDR OLED ekranı bulunan iPhone 16e, 800 nit parlaklık sunuyor ve HDR modunda 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşıyor.

Kamera tarafında ise 48 MP çözünürlüğünde tek bir arka kamera bulunuyor. Apple, bu kamera için 'ikisi bir arada kamera sistemi' adını veriyor. Ana sensör, 2 kat optik Telefoto çekim yapabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

iPhone 16e Türkiye Fiyatı

iPhone 16e Türkiye Fiyatı

Apple, iPhone 16e’nin başlangıç fiyatını 599 dolar olarak duyurdu. Türkiye fiyatı ise 47.999 TL olarak açıklandı. Ön siparişler 21 Şubat saat 15.00'te başlayacak ve cihaz 28 Şubat’ta satışa çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın