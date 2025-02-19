Apple, Yeni Uygun Fiyatlı iPhone 16e Modelini Tanıttı! Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Apple, Yeni Uygun Fiyatlı iPhone 16e Modelini Tanıttı! Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Apple, uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı iPhone modelini resmen tanıttı. Cihaz, önceki uygun fiyatlı iPhone modellerinden farklı bir tasarıma sahip. Yeni teknolojilerle donatılan bu model, birçok açıdan dikkat çekiyor. Ancak bazı önemli değişiklikler de var. Özellikle fiyatı konusunda kullanıcıları ikiye bölebilir.
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Apple, yıllardır güncellenmeyen iPhone SE serisini rafa kaldırarak onun yerine iPhone 16e modelini tanıttı. Yeni cihaz, iPhone 14 tasarımına benzer bir çentikli ekrana sahip.
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Böylece Home tuşlu iPhone modellerinin devri tamamen kapanmış oldu. Bunun yerine artık tüm modellerde olduğu gibi Face ID teknolojisi kullanılıyor.
iPhone 16e Hangi Özelliklere Sahip?
Batarya performansı açısından Apple, bu modelin şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip 6.1 inç iPhone olduğunu belirtiyor.
iPhone 16e Ekran ve Kamera Özellikleri
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iPhone 16e Türkiye Fiyatı
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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