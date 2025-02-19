Apple, Yeni Uygun Fiyatlı iPhone 16e Modelini Tanıttı! Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Apple, uzun zamandır beklenen uygun fiyatlı iPhone modelini resmen tanıttı. Cihaz, önceki uygun fiyatlı iPhone modellerinden farklı bir tasarıma sahip. Yeni teknolojilerle donatılan bu model, birçok açıdan dikkat çekiyor. Ancak bazı önemli değişiklikler de var. Özellikle fiyatı konusunda kullanıcıları ikiye bölebilir.