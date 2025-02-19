Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’den Çarpıcı Hesaplama: Yılın İlk Ayında Saniyede 295 Bin TL Vergi Ödedik
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’den Çarpıcı Hesaplama: Yılın İlk Ayında Saniyede 295 Bin TL Vergi Ödedik
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından yaptığı yeni vergi hesaplamasını paylaştı. 2024 yılında on bir ayda 6 trilyon 597 milyar lira vergi ödendiğini söyleyen Bingöl, bu kez 2025 Ocak ayında ödenen vergileri hesapladı. Bingöl, paylaşımında “Yılın daha ilk ayında saniyede 295 bin lira vergi ödedik ama yine yetmedi” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
‘Vergi cenneti’ Türkiye’de Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre 2024 yılında 6 trilyon 597 milyar lira vergi ödendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bingöl’den benzer bir hesaplama 2025 yılının ilk ayı için geldi. Vergi uzmanı saniyede 295 bin lira vergi ödediğimizi anlattı…
X hesabından paylaşım yapan Bingöl, "Yılın daha ilk ayında saniyede 295 bin lira vergi ödedik ama yine yetmedi" mesajını düştü.
Kullanıcılardan tepki gecikmedi 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın