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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’den Çarpıcı Hesaplama: Yılın İlk Ayında Saniyede 295 Bin TL Vergi Ödedik

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’den Çarpıcı Hesaplama: Yılın İlk Ayında Saniyede 295 Bin TL Vergi Ödedik

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2025 - 15:46

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından yaptığı yeni vergi hesaplamasını paylaştı. 2024 yılında on bir ayda 6 trilyon 597 milyar lira vergi ödendiğini söyleyen Bingöl, bu kez 2025 Ocak ayında ödenen vergileri hesapladı. Bingöl, paylaşımında “Yılın daha ilk ayında saniyede 295 bin lira vergi ödedik ama yine yetmedi” dedi.

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‘Vergi cenneti’ Türkiye’de Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre 2024 yılında 6 trilyon 597 milyar lira vergi ödendi.

‘Vergi cenneti’ Türkiye’de Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün hesaplamalarına göre 2024 yılında 6 trilyon 597 milyar lira vergi ödendi.

Bingöl, aralık ayında yaptığı paylaşımda “2024’ün ilk on bir ayında dakikada 13.7 milyon TL, saatte 822 milyon TL vergi ödedik” demişti.

Bingöl’den benzer bir hesaplama 2025 yılının ilk ayı için geldi. Vergi uzmanı saniyede 295 bin lira vergi ödediğimizi anlattı…

Bingöl’den benzer bir hesaplama 2025 yılının ilk ayı için geldi. Vergi uzmanı saniyede 295 bin lira vergi ödediğimizi anlattı…

X hesabından paylaşım yapan Bingöl, "Yılın daha ilk ayında saniyede 295 bin lira vergi ödedik ama yine yetmedi" mesajını düştü.

X hesabından paylaşım yapan Bingöl, "Yılın daha ilk ayında saniyede 295 bin lira vergi ödedik ama yine yetmedi" mesajını düştü.
twitter.com

Ozan Bingöl’ün hesaplaması şöyle:

2025 Yılı Ocak Ayında - 2024 Yılının Ocak Ayında

  • Saniyede: 295.948 TL - 193.101 TL

  • Dakikada: 17.756.881 TL - 11.586.050 TL

  • Saatte: 1.065.412.851 TL - 695.162.973 TL

  • Günde: 25.569.908.429 TL - 16.683.911.356 TL

  • Ayda: 792.667.161.286 TL- 517.201.252.022 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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