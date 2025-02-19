Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’den Çarpıcı Hesaplama: Yılın İlk Ayında Saniyede 295 Bin TL Vergi Ödedik

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, X hesabından yaptığı yeni vergi hesaplamasını paylaştı. 2024 yılında on bir ayda 6 trilyon 597 milyar lira vergi ödendiğini söyleyen Bingöl, bu kez 2025 Ocak ayında ödenen vergileri hesapladı. Bingöl, paylaşımında “Yılın daha ilk ayında saniyede 295 bin lira vergi ödedik ama yine yetmedi” dedi.