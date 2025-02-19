Banka Promosyonunun 40 Bin Liraya Çıkacağı İddiası: Emekliye "Mart Ayını Bekleyin" Çağrısı
Banka Promosyonunun 40 Bin Liraya Çıkacağı İddiası: Emekliye "Mart Ayını Bekleyin" Çağrısı
Emekli maaşlarına ocak ayında 2025 yılında geçerli olacak yüzde 15.74’lük zam yapıldı. Zammın ardından da bankalar promosyon yarışına girdi.
Emekliye bankalar tarafından ödenen promosyon tutarları 27 bin liraya yaklaşırken iddialara göre bu rakamın 40 bin lirayı da bulabileceği belirtildi. TGRT Haber’de yer alan habere göre Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, emeklilere Mart ayı çağrısında bulundu.
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Emekliye yeni yılda yapılan yüzde 15.74’lük zamla birlikte bankalarda da promosyon rekabeti arttı.
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SGK ile bankalar arasında Mart ayında yeni görüşme yapılacağı ve bu görüşme sonucunda ise promosyonların 40 bin TL’ye kadar dayanacağı öngörülüyor.
Erdem güncelde 27 bin liraya kadar ulaşan promosyonların 30 bin lira hatta 40 bin liraya kadar çıkabileceği görüşünde.
Mevcut banka anlaşması olan emeklilerin cayma hakkı kullanabileceğini dile getiren Erdem, şu önerilerde bulundu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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