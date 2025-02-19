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Banka Promosyonunun 40 Bin Liraya Çıkacağı İddiası: Emekliye "Mart Ayını Bekleyin" Çağrısı

Banka Promosyonunun 40 Bin Liraya Çıkacağı İddiası: Emekliye "Mart Ayını Bekleyin" Çağrısı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2025 - 15:18

Emekli maaşlarına ocak ayında 2025 yılında geçerli olacak yüzde 15.74’lük zam yapıldı. Zammın ardından da bankalar promosyon yarışına girdi. 

Emekliye bankalar tarafından ödenen promosyon tutarları 27 bin liraya yaklaşırken iddialara göre bu rakamın 40 bin lirayı da bulabileceği belirtildi. TGRT Haber’de yer alan habere göre Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem, emeklilere Mart ayı çağrısında bulundu. 

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Emekliye yeni yılda yapılan yüzde 15.74’lük zamla birlikte bankalarda da promosyon rekabeti arttı.

Emekliye yeni yılda yapılan yüzde 15.74’lük zamla birlikte bankalarda da promosyon rekabeti arttı.

Promosyonlar 27 bin liraya kadar yükseldi. Şimdiler de ise banka promosyonlarının artacağı bekleniyor.

SGK ile bankalar arasında Mart ayında yeni görüşme yapılacağı ve bu görüşme sonucunda ise promosyonların 40 bin TL’ye kadar dayanacağı öngörülüyor.

SGK ile bankalar arasında Mart ayında yeni görüşme yapılacağı ve bu görüşme sonucunda ise promosyonların 40 bin TL’ye kadar dayanacağı öngörülüyor.

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem’den emeklilere “Mart ayını bekleyin” çağrısı geldi. Bankaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni sözleşmeler imzalayabileceğini belirten Erdem’e göre promosyonlarda ciddi oranda artış olabilir.

Erdem güncelde 27 bin liraya kadar ulaşan promosyonların 30 bin lira hatta 40 bin liraya kadar çıkabileceği görüşünde.

Erdem güncelde 27 bin liraya kadar ulaşan promosyonların 30 bin lira hatta 40 bin liraya kadar çıkabileceği görüşünde.

Mevcut banka anlaşması olan emeklilerin cayma hakkı kullanabileceğini dile getiren Erdem, şu önerilerde bulundu:

Mevcut banka anlaşması olan emeklilerin cayma hakkı kullanabileceğini dile getiren Erdem, şu önerilerde bulundu:

'Emekliler, mevcut promosyon anlaşmalarından cayma hakkını kullanarak sözleşmelerini iptal edebilirler. Bu durumda, aldıkları promosyonun kalan süresine göre bir hesaplama yapılır. Örneğin, 2 yıl önce 12 bin TL promosyon aldıysanız ve sözleşmenizden 1 yıl kaldıysa, kalan süreye denk gelen 4 bin TL’yi iade ederek yeni bir promosyon başvurusu yapabilirsiniz. İster mevcut bankanızla devam edebilir, isterseniz de başka bir bankaya geçebilirsiniz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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