Banka Promosyonunun 40 Bin Liraya Çıkacağı İddiası: Emekliye "Mart Ayını Bekleyin" Çağrısı

'Emekliler, mevcut promosyon anlaşmalarından cayma hakkını kullanarak sözleşmelerini iptal edebilirler. Bu durumda, aldıkları promosyonun kalan süresine göre bir hesaplama yapılır. Örneğin, 2 yıl önce 12 bin TL promosyon aldıysanız ve sözleşmenizden 1 yıl kaldıysa, kalan süreye denk gelen 4 bin TL’yi iade ederek yeni bir promosyon başvurusu yapabilirsiniz. İster mevcut bankanızla devam edebilir, isterseniz de başka bir bankaya geçebilirsiniz.'