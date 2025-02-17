Morgan Stanley’den Türkiye İçin Yıl Sonu Yeni Dolar/TL Tahmini
Morgan Stanley’den Türkiye İçin Yıl Sonu Yeni Dolar/TL Tahmini
Morgan Stanley, '2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi' raporunu yayımladı. Raporda Türkiye için yıl sonuna yeni tahminler de yer aldı. Morgan Stanley’in güncellenen tahminine göre dolar, 2025'in ilk çeyreğinde 36.50 TL olacak; yıl sonunda ise 41 TL’yi bulacak.
Öte yandan, Morgan Stanley'in 23 Ekim 2024 tarihli raporuna göre 2025 sonu için dolar 43 TL olarak tahmin edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu dolar/TL tahminini güncelledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Morgan Stanley’in “2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi” raporuna göre yıl sonunda dolar/TL 41’i bulacak.
2025’in ilk çeyreğinde 36.50; 2026 yılı dördüncü çeyrekte ise 44 olması beklendiği dile getirildi.
Raporda “Türk Lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak” denildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın