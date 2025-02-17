onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Morgan Stanley’den Türkiye İçin Yıl Sonu Yeni Dolar/TL Tahmini

Morgan Stanley’den Türkiye İçin Yıl Sonu Yeni Dolar/TL Tahmini

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.02.2025 - 13:47

Morgan Stanley, '2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi' raporunu yayımladı. Raporda Türkiye için yıl sonuna yeni tahminler de yer aldı. Morgan Stanley’in güncellenen tahminine göre dolar, 2025'in ilk çeyreğinde 36.50 TL olacak; yıl sonunda ise 41 TL’yi bulacak. 

Öte yandan, Morgan Stanley'in 23 Ekim 2024 tarihli raporuna göre 2025 sonu için dolar 43 TL olarak tahmin edilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu dolar/TL tahminini güncelledi.

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye için yıl sonu dolar/TL tahminini güncelledi.

Morgan Stanley’in “2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi” raporuna göre yıl sonunda dolar/TL 41’i bulacak.

Morgan Stanley’in “2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi” raporuna göre yıl sonunda dolar/TL 41’i bulacak.

2025’in ilk çeyreğinde 36.50; 2026 yılı dördüncü çeyrekte ise 44 olması beklendiği dile getirildi.

2025’in ilk çeyreğinde 36.50; 2026 yılı dördüncü çeyrekte ise 44 olması beklendiği dile getirildi.

Öte yandan Morgan Stanley’in 23 Ekim 2024 tarihli raporuna göre göre 2025 sonu için dolar 43 TL olarak tahmin edilmişti.

Raporda “Türk Lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak” denildi.

Raporda “Türk Lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak” denildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın