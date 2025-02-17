Morgan Stanley’den Türkiye İçin Yıl Sonu Yeni Dolar/TL Tahmini

Morgan Stanley, '2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi' raporunu yayımladı. Raporda Türkiye için yıl sonuna yeni tahminler de yer aldı. Morgan Stanley’in güncellenen tahminine göre dolar, 2025'in ilk çeyreğinde 36.50 TL olacak; yıl sonunda ise 41 TL’yi bulacak.

Öte yandan, Morgan Stanley'in 23 Ekim 2024 tarihli raporuna göre 2025 sonu için dolar 43 TL olarak tahmin edilmişti.