Hurda Teşviği İddiasıyla Hurda Araç Alanlara Kötü Haber Geldi: Teşvik Yok
Hurda Teşviği İddiasıyla Hurda Araç Alanlara Kötü Haber Geldi: Teşvik Yok
Araba piyasasında bir süredir hurda araç teşviği dedikoduları vardı. Bunun için araba satılan sitelerde hurda araçlar 'teşvik için satışta' başlıklarıyla satışa konuyordu. Hurda araç teşviği ya da ÖTV indirimi olarak da geçen kuralla ilgili bugün resmi açıklama geldi. Piyasayı bir süredir hareketlendiren teşvik iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
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Son günlerde hurda araçlara Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti getirileceğine dair iddialar ortaya atıldı.
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Hurda araç teşviki, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir’in geçtiğimiz günlerde TBMM’ye sunduğu yasa teklifiyle yeniden gündeme gelmişti.
Özdemir’in teklifinde, 25 yaş üstü araçların trafikten çekilerek ekonomiye kazandırılması ve hurda araçlarını teslim edenlere ÖTV indirimi sunulması önerilmişti.
AK Parti yetkilileri, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, hurda araç teşvikine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme hazırlığının olmadığını bildirdi. Parti kaynakları, bu tür spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Türkiye’de hurda araç teşviki ilk kez 2003 yılında uygulanmış, bu sayede eski araçların trafikten çekilmesi sağlanırken yeni araç satışlarının da artırılması hedeflenmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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