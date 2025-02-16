Hurda Teşviği İddiasıyla Hurda Araç Alanlara Kötü Haber Geldi: Teşvik Yok

Araba piyasasında bir süredir hurda araç teşviği dedikoduları vardı. Bunun için araba satılan sitelerde hurda araçlar 'teşvik için satışta' başlıklarıyla satışa konuyordu. Hurda araç teşviği ya da ÖTV indirimi olarak da geçen kuralla ilgili bugün resmi açıklama geldi. Piyasayı bir süredir hareketlendiren teşvik iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.