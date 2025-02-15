Yıldırım Demirören'in Kardeşi Tayfun Demirören Tutuklandı
Yıldırım Demirören'in Kardeşi Tayfun Demirören Tutuklandı
Demirören ailesi ülkemizde birçok alanda faaliyet gösteren şirketler grubuna sahip. Basından enerjiye, şans oyunlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda şirketleri olan Demirören Ailesi bugün şok bir haberle sarsıldı. İddialara göre Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklandı. Tayfun Demirören'in Silivri'ye sevk edildiği iddia edildi.
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Gazeteci Dinçer Gökçe'nin haberine göre Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.
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İddiaya göre Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, 66 milyon Liralık iki karşılıksız çek nedeniyle tutuklandı.
Havalimanında gözaltına alınan Tayfun Demirören İcra Ceza Mahkemesi'nin kararı yüzüne okumasının ardından Silivri Cezaevi'ne nakledildi.
Tutuklama haberinin ardından Demirören Holding'ten de konuya dair resmi açıklama yapıldı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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