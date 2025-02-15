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Yıldırım Demirören'in Kardeşi Tayfun Demirören Tutuklandı

Yıldırım Demirören'in Kardeşi Tayfun Demirören Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2025 - 22:26

Demirören ailesi ülkemizde birçok alanda faaliyet gösteren şirketler grubuna sahip. Basından enerjiye, şans oyunlarından sanayi kuruluşlarına kadar birçok alanda şirketleri olan Demirören Ailesi bugün şok bir haberle sarsıldı. İddialara göre Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklandı. Tayfun Demirören'in Silivri'ye sevk edildiği iddia edildi.

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Gazeteci Dinçer Gökçe'nin haberine göre Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Gazeteci Dinçer Gökçe'nin haberine göre Yıldırım Demirören'in kardeşi Tayfun Demirören tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İddiaya göre Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, 66 milyon Liralık iki karşılıksız çek nedeniyle tutuklandı.

İddiaya göre Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, 66 milyon Liralık iki karşılıksız çek nedeniyle tutuklandı.

Havalimanında gözaltına alınan Tayfun Demirören İcra Ceza Mahkemesi'nin kararı yüzüne okumasının ardından Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Havalimanında gözaltına alınan Tayfun Demirören İcra Ceza Mahkemesi'nin kararı yüzüne okumasının ardından Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Tutuklama haberinin ardından Demirören Holding'ten de konuya dair resmi açıklama yapıldı:

Tutuklama haberinin ardından Demirören Holding'ten de konuya dair resmi açıklama yapıldı:

'Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait “Mikare Real Estate” şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören’in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur. Demirören Yatırım Holding’in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır. Sn. Tayfun Demirören’in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding’in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur. Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding’te büyük bir üzüntü yaratmıştır. Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır. Basına ve kamuoyuna duyurulur.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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