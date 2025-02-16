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Tayfun Demirören Kimdir? Tayfun Demirören Kimin Oğlu, Ne İş Yapıyor?

Tayfun Demirören Kimdir? Tayfun Demirören Kimin Oğlu, Ne İş Yapıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 09:41

Demirören ailesi birçok alanında faaliyet gösteren şirketler grubunun sahibidir. Demirören ailesinin iş dünyasında tanınmış aile fertleri vardır. Tayfun Demirören de bunlardan birisidir. Tayfun Demirören, Yıldırım Demirören'in kardeşidir. Son çıkan haberlere göre Tayfun Demirören, Silivri'ye sevk edildi. Haberlerin ardından 'Tayfun Demirören kimdir?' sorusu gündeme geldi.

Peki Tayfun Demirören kimdir, kimin oğlu?

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Fikret Tayfun Demirören Kimdir?

Fikret Tayfun Demirören Kimdir?

Fikret Tayfun Demirören, Demirören Holding’in yönetim kurulu üyesidir. Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biridir. Tayfun Demirören, 1996 yılında Demirören Holding bünyesinde iş hayatına başladı.

Demirören Holding'in enerji, inşaat, eğitim ve medya gibi çeşitli sektörlerindeki şirketlerinde yönetici pozisyonunda görev aldı.

Tayfun Demirören eğitimini İngiltere’de tamamladı. 2014 yılında Almanya merkezli 'Mikare Real Estate' şirketini kurdu. Bu şirketle gayrimenkul ve alternatif madencilik alanında yatırımlar yapmaya başladı.

Tayfun Demirören Kimin Oğlu, Kimin Kardeşi?

Tayfun Demirören Kimin Oğlu, Kimin Kardeşi?

Tayfun Demirören, Yıldırım Demirören'in kardeşidir. Yıldırım Demirören, Beşiktaş JK'nin 32. başkanı olarak 2004 ve 2012 yılları arasında görev almıştır. 2012 ila 2019 yılları arasında ise Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmıştır.

Tayfun Demirören, Erdoğan Demirören ile Tülin Demirören çiftinin oğullarıdır. Erdoğan Demirören, Demirören Holding'in kurucusuydu.

Tayfun Demirören Tutuklandı mı?

Tayfun Demirören Tutuklandı mı?

İddialara göre Tayfun Demirören, Mikare Real Estate ile ilgili ticari faaliyetler nedeniyle tutuklandı. Demirören'in 66 milyon liralık iki karşılıksız çek nedeniyle tutuklandığı iddia edildi.

Almanya’daki Charlotteburg Bölge Mahkemesi'nin Mikare Real Estate hakkında geçici iflas kararı verdiği ve Demirören’in proje üzerindeki tasarruf hakkını dondurduğu haberleri yer aldı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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