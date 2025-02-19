Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş 2025’te Şampiyon Olacak Yatırımı Açıkladı

Her dönem güvenli liman olarak görülen altın dalgalı seyir izlese de yatırımcısına hep kazandırdı. Son 5 yıla bakıldığında altının yüzde 940 getiri sağladığı görülüyor. Güvenli limandan ayrılmak istemeyenler ancak uzun vadede ve kısa sürede kazanç sağlamak isteyenlerin bir diğer yatırım aracı da gümüş oldu. Altının ardından kıymetli metallerde en çok kazandıran gümüş oldu. Öyle ki geçen senenin verilerine göre altının gramı ile gümüşün gramı yarışır oldu.

Yatırım yapmak isteyenler “Altın mı gümüş mü?” sorusunun yanıtını ararken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, X hesabından merak edilen soruyu yanıtladı.