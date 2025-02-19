Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş 2025’te Şampiyon Olacak Yatırımı Açıkladı
Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş 2025’te Şampiyon Olacak Yatırımı Açıkladı
Her dönem güvenli liman olarak görülen altın dalgalı seyir izlese de yatırımcısına hep kazandırdı. Son 5 yıla bakıldığında altının yüzde 940 getiri sağladığı görülüyor. Güvenli limandan ayrılmak istemeyenler ancak uzun vadede ve kısa sürede kazanç sağlamak isteyenlerin bir diğer yatırım aracı da gümüş oldu. Altının ardından kıymetli metallerde en çok kazandıran gümüş oldu. Öyle ki geçen senenin verilerine göre altının gramı ile gümüşün gramı yarışır oldu.
Yatırım yapmak isteyenler “Altın mı gümüş mü?” sorusunun yanıtını ararken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, X hesabından merak edilen soruyu yanıtladı.
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Yatırımcıların son zamanlarda akıllarını kurcalayan bir soru var: Altın mı gümüş mü? Altın her daim kazandırırken yatırımcılar ‘daha fazla kazandıran güvenli liman’ arayışında.
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“Altın mı gümüş mü?” sorusunun yanıtı İslam Memiş’ten geldi. Memiş, 2025’in şampiyonunun gümüş olacağını belirtti.
“Bırakalım buna rakamlar karar versin.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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