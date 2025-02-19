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Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş 2025’te Şampiyon Olacak Yatırımı Açıkladı

Altın mı Gümüş mü? İslam Memiş 2025’te Şampiyon Olacak Yatırımı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2025 - 13:52

Her dönem güvenli liman olarak görülen altın dalgalı seyir izlese de yatırımcısına hep kazandırdı. Son 5 yıla bakıldığında altının yüzde 940 getiri sağladığı görülüyor. Güvenli limandan ayrılmak istemeyenler ancak uzun vadede ve kısa sürede kazanç sağlamak isteyenlerin bir diğer yatırım aracı da gümüş oldu. Altının ardından kıymetli metallerde en çok kazandıran gümüş oldu. Öyle ki geçen senenin verilerine göre altının gramı ile gümüşün gramı yarışır oldu. 

Yatırım yapmak isteyenler “Altın mı gümüş mü?” sorusunun yanıtını ararken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, X hesabından merak edilen soruyu yanıtladı.

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Yatırımcıların son zamanlarda akıllarını kurcalayan bir soru var: Altın mı gümüş mü? Altın her daim kazandırırken yatırımcılar ‘daha fazla kazandıran güvenli liman’ arayışında.

Yatırımcıların son zamanlarda akıllarını kurcalayan bir soru var: Altın mı gümüş mü? Altın her daim kazandırırken yatırımcılar ‘daha fazla kazandıran güvenli liman’ arayışında.

Gümüş, kıymetli metaller arasında son yıllarda büyük getiri sağladı. Öyle ki 2024 verilerine göre gram altın ve gram gümüş yatırımcısına getiri de adeta kafa kafaya bir yarış sergiledi. Altın ve gümüş yatırımcısına geçen sene önemli kazanç getirdi.

“Altın mı gümüş mü?” sorusunun yanıtı İslam Memiş’ten geldi. Memiş, 2025’in şampiyonunun gümüş olacağını belirtti.

“Altın mı gümüş mü?” sorusunun yanıtı İslam Memiş’ten geldi. Memiş, 2025’in şampiyonunun gümüş olacağını belirtti.

Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da son günlerde hızlı yükseliş hakim. Gri metal 33 doları aştı ve son 10 yılın zirvesini solladı. Gümüşteki bu yükselişle birlikte yatırım yapmak isteyenler altın ve gümüş arasında kaldı.

“Bırakalım buna rakamlar karar versin.”

“Bırakalım buna rakamlar karar versin.”

'Altın mı, gümüş mü?

Bırakalım buna rakamlar karar versin;

1 Ocak 2025

Gram altın     3.050 lira

Gram gümüş 32,88 lira

10.000 lira

1,5 ayda

Gram altın 11.442 lira, Gram gümüş 11.523 lira oldu.

Peki bu yıl şampiyon kim olur?

Benim şampiyonum şimdiden gümüş.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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