Borsada Hisseleri Çakıldı: Konut Kampanyası Emlak Konut'a Yaramadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu konut kampanyasının detaylarını Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz açıkladı. Kampanya kapsamında ev sahibi olmak için en düşük aylık taksidin 125 bin lira olması düşük gelirli vatandaşlarda hayal kırıklığı yarattı. Kampanya haberi sonrasında ise borsada işlem göre Emlak Konut GYO’nun hisselerinde yüzde 5 düşüş yaşandı.

Kaynak: Patronlar Dünyası