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Borsada Hisseleri Çakıldı: Konut Kampanyası Emlak Konut'a Yaramadı

Borsada Hisseleri Çakıldı: Konut Kampanyası Emlak Konut'a Yaramadı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.02.2025 - 14:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu konut kampanyasının detaylarını Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz açıkladı. Kampanya kapsamında ev sahibi olmak için en düşük aylık taksidin 125 bin lira olması düşük gelirli vatandaşlarda hayal kırıklığı yarattı. Kampanya haberi sonrasında ise borsada işlem göre Emlak Konut GYO’nun hisselerinde yüzde 5 düşüş yaşandı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merak beklediği uygun faizli konut kampanyasının detayları hayal kırıklığı yarattı.

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merak beklediği uygun faizli konut kampanyasının detayları hayal kırıklığı yarattı.

Detaylar ve ödeme planları 👇

Emlak Konut GYO'nun açıkladığı konut kampanyası sonrasında şirketin borsada işlem gören hisselerinde de düşüş yaşandı.

Emlak Konut GYO'nun açıkladığı konut kampanyası sonrasında şirketin borsada işlem gören hisselerinde de düşüş yaşandı.

Güne 15.14 TL seviyesinden başlayan EKGYO hisseleri, 14.31'e kadar düştü.

Güne 15.14 TL seviyesinden başlayan EKGYO hisseleri, 14.31'e kadar düştü.

Hissedeki düşüş oranı yüzde 5'i aştı.

Hissedeki düşüş oranı yüzde 5'i aştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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