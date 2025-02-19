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Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Ödenecek En Düşük Taksit Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı

Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Ödenecek En Düşük Taksit Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
19.02.2025 - 13:56

Emlak Konut GYO tarafından merakla beklenen kampanyanın detayları belli oldu. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen kampanyanın taksitleri ise sosyal medyada gündem oldu. En düşük 125 bin TL taksit ödeneceği belli olan kampanya için vatandaşların tepkisi var. Gelin o tepkilerden bazılarına birlikte bakalım.

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Emlak Konut GYO tarafından başlatılacak 2025 yılına ait konut kampanyasının detayları belli oldu. Yeni açıklanan kampanyada İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 proje yer alıyor.

Emlak Konut GYO tarafından başlatılacak 2025 yılına ait konut kampanyasının detayları belli oldu. Yeni açıklanan kampanyada İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 proje yer alıyor.

Kampanyanın açıklanmasıyla birlikte Emlak Konut'un belirlediği şartlar da merak edilmeye başlandı. Üç alternatifli ödeme seçenekleri şöyle:

Kampanyanın açıklanmasıyla birlikte Emlak Konut'un belirlediği şartlar da merak edilmeye başlandı. Üç alternatifli ödeme seçenekleri şöyle:

  • Birinci ödeme modeli: Vatandaşlar peşinat ödemeden ev sahibi olabilecek. Aylık yüzde 0.99 vade farklı ile 60 aya kadar vade seçeceği sunulacak. 

  • İkinci ödeme modeli: İlk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Ev sahibi olmak isteyenler ilk yılı taksit ödemeden geçirebilecek. Yüzde 12 oranında kazanç elde eden satıcılar aynı zamanda aylık yüzde 1.29 vade farklı ile 60 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. 

  • Üçüncü ödeme modeli: Ev sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri sunulacak. Leasing destekli finansman modelinde peşinat ödemeden veya alıcının tercih ettiği peşinat ile Emlak Katılım Bankası ile birlikte finansman desteği sunulacak.

Sosyal medyada ise kampanyanın taksitleri gündem oldu. Buna göre Emlak Konut GYO kampanyasıyla ev sahibi olmayı düşünenler, en düşük 125 bin TL taksit ödeyecek.

Sosyal medyada ise kampanyanın taksitleri gündem oldu. Buna göre Emlak Konut GYO kampanyasıyla ev sahibi olmayı düşünenler, en düşük 125 bin TL taksit ödeyecek.

Sosyal medya kullanıcıları bu taksit hesaplaması ise ilgili karamsarlıklarını şu şekilde dile getirdi 👇

Sosyal medya kullanıcıları bu taksit hesaplaması ise ilgili karamsarlıklarını şu şekilde dile getirdi 👇
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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