Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Ödenecek En Düşük Taksit Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı

Emlak Konut GYO tarafından merakla beklenen kampanyanın detayları belli oldu. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen kampanyanın taksitleri ise sosyal medyada gündem oldu. En düşük 125 bin TL taksit ödeneceği belli olan kampanya için vatandaşların tepkisi var. Gelin o tepkilerden bazılarına birlikte bakalım.