Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Ödenecek En Düşük Taksit Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı
Emlak Konut'un Yeni Kampanyasında Ödenecek En Düşük Taksit Sosyal Medyada Tepkiyle Karşılandı
Emlak Konut GYO tarafından merakla beklenen kampanyanın detayları belli oldu. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen kampanyanın taksitleri ise sosyal medyada gündem oldu. En düşük 125 bin TL taksit ödeneceği belli olan kampanya için vatandaşların tepkisi var. Gelin o tepkilerden bazılarına birlikte bakalım.
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Emlak Konut GYO tarafından başlatılacak 2025 yılına ait konut kampanyasının detayları belli oldu. Yeni açıklanan kampanyada İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’de 25 proje yer alıyor.
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Kampanyanın açıklanmasıyla birlikte Emlak Konut'un belirlediği şartlar da merak edilmeye başlandı. Üç alternatifli ödeme seçenekleri şöyle:
Sosyal medyada ise kampanyanın taksitleri gündem oldu. Buna göre Emlak Konut GYO kampanyasıyla ev sahibi olmayı düşünenler, en düşük 125 bin TL taksit ödeyecek.
Sosyal medya kullanıcıları bu taksit hesaplaması ise ilgili karamsarlıklarını şu şekilde dile getirdi 👇
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