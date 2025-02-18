Bakan Murat Kurum Açıkladı: 2 Yeni Konut Kampanyası Geliyor
Bakan Murat Kurum Açıkladı: 2 Yeni Konut Kampanyası Geliyor
Bankaların uyguladığı yüksek faiz nedeniyle vatandaşların konut alması hayal olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonu düşürmek için faizleri yüksek tutmaya devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum 2 yeni konut kampanyasının müjdesini verdi.
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Bakan Murat Kurum’un açıklamalarına göre, kampanyaların ilki dar gelirli vatandaşlar için yapılacak.
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Bu ay sonuna kadar 81 ilde sosyal konut kampanyası yürürlüğe girecek ve vatandaşlar uygun vade oranlarıyla konut sahibi olabilecek.
İkinci konut kampanyasını ise Emlak Konut düzenleyecek.
Kurum, Emlak Konut kampanyasının ise diğer gelir gruplarındaki vatandaşlar için uygun vade oranlı, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız sunulacağını söyledi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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