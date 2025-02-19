Gmail'e Yeni Özellik Geldi: Kullanıcılar E-Posta Üzerinden Faturalarını Ödeyebilecek

Gmail tarafından sunulan görsel öde, detay görüntüle, hatırlat seçenekleri bulunuyor.

Kullanıcılar faturalarını daha sonra ödemek için uygulama üzerinden bir hatırlatma oluşturacak. Kullanıcılar faturalarını daha sonra ödemek için uygulama üzerinden bir hatırlatma oluşturacak.

Ödeme seçeneğine tıklayan kullanıcılar ise Gmail üzerinden direkt olarak faturalarını ödeyebilecek.