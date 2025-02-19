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Gmail'e Yeni Özellik Geldi: Kullanıcılar E-Posta Üzerinden Faturalarını Ödeyebilecek

Gmail'e Yeni Özellik Geldi: Kullanıcılar E-Posta Üzerinden Faturalarını Ödeyebilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.02.2025 - 13:07

Google, Gmail’e faturaları ödeme özelliğini ekledi. Artık Gmail kullanıcıları mail üzerinden faturalarının ödeme işlemini gerçekleştirecek. Kademeli olarak sunulan uygulama henüz Türkiye’de kullanıma sunulmadı. Uygulamanın Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

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Gmail, kullanıcılara fatura ödeme özelliği sunuyor. Google, Gmail’e yeni özelliği ekledi. Kullanıcılar faturalarını görüntüleyip ödeme işlemi gerçekleştirecek.

Gmail, kullanıcılara fatura ödeme özelliği sunuyor. Google, Gmail’e yeni özelliği ekledi. Kullanıcılar faturalarını görüntüleyip ödeme işlemi gerçekleştirecek.

Yeni uygulama Android ve iOS sürümlerinde kademeli olarak sunuldu.

Yeni uygulama Android ve iOS sürümlerinde kademeli olarak sunuldu.

Faturalar, Gmail’e gelecek ve kart olarak görüntülenecek. Kullanıcılar kart üzerinde ödeme işlemini gerçekleştirecek.

Uygulamanın Türkiye'de sunulup sunulmayacağına dair resmi açıklama bulunmuyor.

Uygulamanın Türkiye'de sunulup sunulmayacağına dair resmi açıklama bulunmuyor.

Gmail tarafından sunulan görsel öde, detay görüntüle, hatırlat seçenekleri bulunuyor. 

Kullanıcılar faturalarını daha sonra ödemek için uygulama üzerinden bir hatırlatma oluşturacak. Kullanıcılar faturalarını daha sonra ödemek için uygulama üzerinden bir hatırlatma oluşturacak. 

Ödeme seçeneğine tıklayan kullanıcılar ise Gmail üzerinden direkt olarak faturalarını ödeyebilecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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