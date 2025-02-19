Gmail'e Yeni Özellik Geldi: Kullanıcılar E-Posta Üzerinden Faturalarını Ödeyebilecek
Gmail'e Yeni Özellik Geldi: Kullanıcılar E-Posta Üzerinden Faturalarını Ödeyebilecek
Google, Gmail’e faturaları ödeme özelliğini ekledi. Artık Gmail kullanıcıları mail üzerinden faturalarının ödeme işlemini gerçekleştirecek. Kademeli olarak sunulan uygulama henüz Türkiye’de kullanıma sunulmadı. Uygulamanın Türkiye’de kullanıma sunulup sunulmayacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.
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Gmail, kullanıcılara fatura ödeme özelliği sunuyor. Google, Gmail’e yeni özelliği ekledi. Kullanıcılar faturalarını görüntüleyip ödeme işlemi gerçekleştirecek.
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Yeni uygulama Android ve iOS sürümlerinde kademeli olarak sunuldu.
Uygulamanın Türkiye'de sunulup sunulmayacağına dair resmi açıklama bulunmuyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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