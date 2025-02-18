Ülkelerin Ortalama İnternet Hızları Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Sizi Üzecek
Ülkelerin Ortalama İnternet Hızları Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Sizi Üzecek
İnternet günümüzün olmazsa olmazlarından. Her an internete ihtiyaç duyuyor, internetsiz olduğumuz anlarda ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Fakat ülkemizdeki internet hızı dünyada ilk 100'e girmeyi başaramadı. Türkiye'nin sahip oldığu ortalama internet hızı, Bangladeş ve Gana gibi ülkelerin gerisinde kaldı.
İşte Speedtest tarafından hazırlanan Ocak 2025 internet hızı listesi...
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Gelişmiş ülkeler son yıllarda 5G teknolojisiyle birlikte süper hızlı internete geçiş yaptı.
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İnternet hızları yıllar geçtikçe artıyor fakat ülkemizdeki ortalama internet hızı dünyanın hala gerisinde.
Speedtest Ocak 2025 verilerine göre dünyanın en hızlı internetini kullanan ülkeler belli oldu.
101. sırada yer alan Türkiye'ye yakın olan ülkeler ise şu şekilde:
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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en boktan internetini en pahalı fiyata kullanıyoruz amk
yani aldığı paranın çoğunu hak etmeyen birileri var
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