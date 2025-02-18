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Ülkelerin Ortalama İnternet Hızları Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Sizi Üzecek

Ülkelerin Ortalama İnternet Hızları Açıklandı: Türkiye'nin Sırası Sizi Üzecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.02.2025 - 10:09

İnternet günümüzün olmazsa olmazlarından. Her an internete ihtiyaç duyuyor, internetsiz olduğumuz anlarda ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Fakat ülkemizdeki internet hızı dünyada ilk 100'e girmeyi başaramadı. Türkiye'nin sahip oldığu ortalama internet hızı, Bangladeş ve Gana gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

İşte Speedtest tarafından hazırlanan Ocak 2025 internet hızı listesi...

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Gelişmiş ülkeler son yıllarda 5G teknolojisiyle birlikte süper hızlı internete geçiş yaptı.

Gelişmiş ülkeler son yıllarda 5G teknolojisiyle birlikte süper hızlı internete geçiş yaptı.

Ülkemizde bazı operatörler ise pilot bölgelerde 5G hizmeti sunduklarını belirtiyor. Öte yandan ülkemizin bazı kesimlerinde hala internetin, telefonun çekmediği yerler bulunuyor.

İnternet hızları yıllar geçtikçe artıyor fakat ülkemizdeki ortalama internet hızı dünyanın hala gerisinde.

İnternet hızları yıllar geçtikçe artıyor fakat ülkemizdeki ortalama internet hızı dünyanın hala gerisinde.

2017 yılında 7,40 mbps olan internet hızımız 2018 yılında 9,10mbps, 2019 yılında 11,03 mbps, 2020 yılında 24,83 mbps, 2021 yılında 29,79 mbps olarak ölçülmüştü.

Speedtest Ocak 2025 verilerine göre dünyanın en hızlı internetini kullanan ülkeler belli oldu.

Speedtest Ocak 2025 verilerine göre dünyanın en hızlı internetini kullanan ülkeler belli oldu.

1. Singapur - 336.45 Mbps

2. BAE - 310.05 Mbps

3. Hong Kong /-305.71 Mbps

4. Fransa - 287.44 Mbps

5. İzlanda - 281.95 Mbps

101. sırada yer alan Türkiye'ye yakın olan ülkeler ise şu şekilde:

101. sırada yer alan Türkiye'ye yakın olan ülkeler ise şu şekilde:

95. Ermenistan - 59.88 Mbps

96. Guatemala - 59.78 Mbps

97. Fildişi Sahili - 57.92 Mbps

98. Mauritius - 51.71 Mbps

99. Gana - 51.08 Mbps

100. Bangladeş - 50.93 Mbps

101. Türkiye - 49.11 Mbps

102. Güney Afrika - 48.40

103. Burkina Faso - 48.21

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Emre Keskin

en boktan internetini en pahalı fiyata kullanıyoruz amk

Ömer

yani aldığı paranın çoğunu hak etmeyen birileri var

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