Dev Asteroidin Dünya'ya Çarpma İhtimali Artıyor: 2024 YR4 İçin BM Harekete Geçti

Eğer yüzde ikilik ihtimal gerçekleşirse 8 milyon TNT'nin gücünde bir patlama meydana geleceği tahmin ediliyor. 'Şehir yıkıcı' adı konan asteroit ile ilgili son olarak BM harekete geçti. BM protokolü asteroidin hareketlerini incelemek için gerçekleştirildi. NASA ise alınabilecek önlemleri ve ihtimalleri değerlendirmeye devam ediyor.