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Dev Asteroidin Dünya'ya Çarpma İhtimali Artıyor: 2024 YR4 İçin BM Harekete Geçti

Dev Asteroidin Dünya'ya Çarpma İhtimali Artıyor: 2024 YR4 İçin BM Harekete Geçti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 17:13

UZaya boşluğundaki milyonlarca asteroidden bir tanesi, bilim insanlarının radarına girdi. 2024 YR4 ismi verilen asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali olduğu açıklandı. NASA, bu asteroidi “dikkate değer” olarak sınıflandırdı. Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali ilk olarak yüzde 1.2 olarak açıklanmıştı. Fakat bu ihtimal, son açıklamada yüzde 2'ye yükseldi.

İşte 2024 YR4 ile ilgili detaylar...

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Dünya'ya bir asteroit çarpmasına hazır mısınız?

Dünya'ya bir asteroit çarpmasına hazır mısınız?

Bilim insanlarının 2024 YR4 adını verdiği asteroit, 27 Aralık 2023 tarihinde keşfedilmişti. Bu asteroidin, diğer milyonlarca asteroit arasında dikkatleri çekme sebebi ise Dünya'ya çarpma ihtimalinin olması. 

İlk belirlemelere göre, bu asteroidin çapı 40 ila 90 metre arasında.

Bizden 43 milyon kilometre uzakta bulunan 2024 YR4, 2032 yılında Dünya'ya çarpabilir.

Bizden 43 milyon kilometre uzakta bulunan 2024 YR4, 2032 yılında Dünya'ya çarpabilir.

2024 YR4, Dünya'ya çarpma potansiyeline sahip olan gök taşlarının değerlendirildiği Torino Çarpma Tehlike Ölçeği’nde 3. seviyede yer alıyor. Bu seviye, yerel ölçekte tehlikeli fakat küresel ölçekte zararsız olarak değerlendiriliyor.

Yani gök taşı Dünya'ya çarpsa bile, düştüğü yeri yakacak sadece!

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 1.2 olarak belirlendi. Fakat farklı kaynaklarda bu ihtimalin yüzde 2'ye çıktığını da belirtelim!

Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 1.2 olarak belirlendi. Fakat farklı kaynaklarda bu ihtimalin yüzde 2'ye çıktığını da belirtelim!

Peki asteroit nereye çarpabilir? NTV'nin aktardığına göre, NASA mühendisi  David Rankin bir risk haritası oluşturdu. Bu risk haritasında Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Etiyopya, Sudan, Nijerya, Venezüela, Kolombiya ve Ekvador'un risk altında olduğu görüldü.

"Şehir Yıkıcı" lakabı verilen asteroit, Hiroşima’ya atılan atom bombasının gücünün 500 katına eşdeğer bir güce sahip!

"Şehir Yıkıcı" lakabı verilen asteroit, Hiroşima’ya atılan atom bombasının gücünün 500 katına eşdeğer bir güce sahip!

Eğer yüzde ikilik ihtimal gerçekleşirse 8 milyon TNT'nin gücünde bir patlama meydana geleceği tahmin ediliyor. 'Şehir yıkıcı' adı konan asteroit ile ilgili son olarak BM harekete geçti. BM protokolü asteroidin hareketlerini incelemek için gerçekleştirildi. NASA ise alınabilecek önlemleri ve ihtimalleri değerlendirmeye devam ediyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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