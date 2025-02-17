Dev Asteroidin Dünya'ya Çarpma İhtimali Artıyor: 2024 YR4 İçin BM Harekete Geçti
Dev Asteroidin Dünya'ya Çarpma İhtimali Artıyor: 2024 YR4 İçin BM Harekete Geçti
UZaya boşluğundaki milyonlarca asteroidden bir tanesi, bilim insanlarının radarına girdi. 2024 YR4 ismi verilen asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali olduğu açıklandı. NASA, bu asteroidi “dikkate değer” olarak sınıflandırdı. Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali ilk olarak yüzde 1.2 olarak açıklanmıştı. Fakat bu ihtimal, son açıklamada yüzde 2'ye yükseldi.
İşte 2024 YR4 ile ilgili detaylar...
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Bizden 43 milyon kilometre uzakta bulunan 2024 YR4, 2032 yılında Dünya'ya çarpabilir.
Asteroidin Dünya'ya çarpma ihtimali yüzde 1.2 olarak belirlendi. Fakat farklı kaynaklarda bu ihtimalin yüzde 2'ye çıktığını da belirtelim!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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