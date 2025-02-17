Monopoly İkinci Dünya Savaşı'nda Bir Oyundan Fazlasıydı: İngiliz Esirler Monopoly Sayesinde Nasıl Kaçtı?
Monopoly İkinci Dünya Savaşı'nda Bir Oyundan Fazlasıydı: İngiliz Esirler Monopoly Sayesinde Nasıl Kaçtı?
Monopoly, ilk olarak 1903 yılında Lizzie Maggie tarafından tasarlandı. Oyunun amacı ekonominin tekellerin tüm zenginliği elinde tuttuğu ekonomiden iyi olduğunu göstermekti. Günümüzde de en sevilen ve en çok oynanan oyunlardan biri olan Monopoly, İkinci Dünya Savaşı’nda Alman esir kamplarında tutulan İngiliz askerler için bir oyundan çok daha fazlasıydı.
Herkesin eğlence amaçlı oynadığı Monopoly, askerleri kurtarma aracına dönüştü. Peki ama nasıl?
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Dünyada en çok satılan ve oynanan oyunlardan biri de Monopoly'dir. 1903 yılında üretilen Monopoly, aslında ekonomi temalı bir oyundur.
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İngiltere'de Monopoly dağıtım haklarına sahip olan İngiliz şirketi Waddington, İngiliz istihbaratıyla birlikte Monopoly setlerini kullanarak savaş esirlerine kaçış yardım malzemeleri sokmaya çalıştı.
Peki arkadaş grupları için eğlenceli bir alternatif olan bu oyunun İkinci Dünya Savaşı’ndaki rolünü biliyor muydunuz? Eğer daha önce duymadıysanız, sizi tarihte yolculuğa çıkaralım…
Gizli servis, Nazi işgali altındaki Avrupa’da esir kamplarında bulunan savaş esirleri için bir plan hazırladı. Başrolde Monopoly kutuları vardı.
Monopoly paralarının ise bir kısmı gerçekti. Kaçacak savaş esirlerinin bu parayı rüşvet olarak kullanması düşünülmüştü.
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Esirler sorun çıkarmasın diye birtakım oyun ve eğlencelere kamplarda izin veriliyordu. Kaçış haritalarının saklandığı Monopoly kutuları büyük özenle hazırlanmıştı.
35 binden fazla esir, kamplardan kaçtı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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