Monopoly İkinci Dünya Savaşı'nda Bir Oyundan Fazlasıydı: İngiliz Esirler Monopoly Sayesinde Nasıl Kaçtı?

Monopoly, ilk olarak 1903 yılında Lizzie Maggie tarafından tasarlandı. Oyunun amacı ekonominin tekellerin tüm zenginliği elinde tuttuğu ekonomiden iyi olduğunu göstermekti. Günümüzde de en sevilen ve en çok oynanan oyunlardan biri olan Monopoly, İkinci Dünya Savaşı’nda Alman esir kamplarında tutulan İngiliz askerler için bir oyundan çok daha fazlasıydı.

Herkesin eğlence amaçlı oynadığı Monopoly, askerleri kurtarma aracına dönüştü. Peki ama nasıl?

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